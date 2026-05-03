中川翔子「弟くんがお兄ちゃんにのしかかる」密着した双子の姿に反響「ギュッとくっついてて仲良し」「クリクリおめめで可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/03】歌手でタレントの中川翔子が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の近影を公開した。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「クリクリおめめで可愛すぎ」な子どもの姿公開
中川は「さいきんよく弟くんがお兄ちゃんにのしかかる」とコメント。兄の背中の上に弟が上半身を乗せ、アンパンマンの絵本を見ている密着した双子の姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ギュッとくっついてて仲良し」「お兄ちゃん重くないのかな？」「お兄ちゃんクリクリおめめで可愛すぎる」「弟くんのホワホワな髪の毛がキュート」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「クリクリおめめで可愛すぎ」な子どもの姿公開
◆中川翔子、双子の姿公開
中川は「さいきんよく弟くんがお兄ちゃんにのしかかる」とコメント。兄の背中の上に弟が上半身を乗せ、アンパンマンの絵本を見ている密着した双子の姿を公開した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ギュッとくっついてて仲良し」「お兄ちゃん重くないのかな？」「お兄ちゃんクリクリおめめで可愛すぎる」「弟くんのホワホワな髪の毛がキュート」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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