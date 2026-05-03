工藤静香、スパイスたっぷりの特製“回復ナイトティー”公開に「本格的」「体の中から整いそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】歌手の工藤静香が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。スパイスたっぷりの自家製“回復ナイトティー”を公開し、話題となっている。
【写真】キムタクの56歳妻「真似できそう」と話題の本格ナイトティー
工藤は「回復ナイトティー 喉を守る！！」とつづり、クローブ、シナモン、ジンジャーといったスパイスを鍋に入れて煮出す様子を投稿。「火を止めてから蜂蜜」と、調理手順も紹介している。
さらに続く投稿では、ハーブの花や葉を水に浸した涼しげなピッチャーのショットを披露している。
この投稿には「本格的で美味しそう」「体調管理のレベルが違う」「簡単に真似できそうで嬉しい」「体の中から整いそう」「喉を大切にするプロ意識がすごい」「美容にも良さそうなレシピ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆工藤静香、喉を守る回復ナイトティー披露
工藤は「回復ナイトティー 喉を守る！！」とつづり、クローブ、シナモン、ジンジャーといったスパイスを鍋に入れて煮出す様子を投稿。「火を止めてから蜂蜜」と、調理手順も紹介している。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「本格的で美味しそう」「体調管理のレベルが違う」「簡単に真似できそうで嬉しい」「体の中から整いそう」「喉を大切にするプロ意識がすごい」「美容にも良さそうなレシピ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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