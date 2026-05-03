ネコ設立前夜のサラリーマン時代

大学を卒業した後、新卒で就職したのは株式会社日本交通公社の出版事業局であった。当時は本社の一部門だったが、いまは分社化してJTB出版となっているはずだ。

そのころベストセラーであった時刻表や、月刊誌の『旅』、女性向けの『るるぶ』などを発行している部署であったが、私は結果として4年間在籍しただけだった。



50年前のハワイ・ホノルルの街角。パールハーバー・クルーズバスとグレイハウンドの貸し切りバスが並び、真っ赤なMG AにイエローのAMCグレムリン、ダッジのフルサイズワゴンなど、ハワイの多様なモビリティを感じさせる。 笹本健次

なぜかというと、3年目の中ごろに個人的な趣味で、『スカイラインGT-R』という豪華本を発行し、全国の日産プリンスのディーラーで販売してもらったのである。

ところがこれが予想を遥かに超えてバカ売れしてしまい、本来なら最近はやりのダブルワークをするつもりだったのが、一転独立することになったのである。それがネコ・パブリッシングのスタートであったのだ。

余談はさておき、僅か4年間のサラリーマン生活であったが、それなりに楽しく得るものも多かったように思う。

当時のJTBでは、海外への団体旅行の企画などで席が余った際に、キャンセルするよりも原価で社員に販売し、研修として参加してもらった方が会社としてメリットがあるという方針だった。

このメリットを逃すはずもなく、初めてホノルルに行った時のスナップが、今回ご覧にいれるクルマ達である。皆使い込まれて、街に溶け込んでいる姿が懐かしい。

MGミジェット

ホノルルで最初に見たのは女性ドライバーのMGミジェット。濃紺のカラーがシブい。幌を上げないと、お肌に良くないですからね。

英国のスポーツカーは、いずれもアメリカ市場で成功していたので、ハワイでも沢山走っていた。



MGミジェット 笹本健次

トライアンフ・スピットファイア

ミケロッティがデザインしたトライアンフ・スピットファイアも発見。

イタリアンテイストのボディがホノルルの街に映えていた。バンパーレスに改造してあるのに、オーバーライダーは付けているのが微笑ましい。



トライアンフ・スピットファイア 笹本健次

MG A

交差点を左折してきたMG A。使い込まれて良い雰囲気。

右のオーバーライダーはいずこへ？



MG A 笹本健次

MG A

オーナー宅に停まるMG A。

ブリティッシュグリーンの塗装にラゲッジラックはまさに定番。



MG A 笹本健次

トライアンフTR4

MG Aの対抗馬、トライアンフTR4も元気に走っていた。

珍しくホワイトのボディカラー。ホワイトレタータイヤにアルミホイール履きがアメリカン。



トライアンフTR4 笹本健次

トライアンフTR4

こちらはCOCO’Sのパーキングに停まっていたトライアンフTR4。

このクルマはワイヤーホイールだった。



トライアンフTR4 笹本健次

ダットサン・フェアレディ1500

日本からの輸出車の元祖、SPL310ダットサン・フェアレディ1500も、ずいぶんと色褪せ、使い込まれた姿で走ってた。

日本仕様には見られないバンパーのオーバーライダーが新鮮。後ろにはダットサン510（ブルーバード）の姿も。



ダットサン・フェアレディ1500 笹本健次

フィアット850スパイダー

これは珍しい。からし色のフィアット850スパイダー。

偶然にも同じ色のMG Bとランデブー走行？。こちらはラバーバンパーの比較的新しい年式。



フィアット850スパイダー 笹本健次

フェラーリ330GT 2+2

フェラーリも走っていた。これは330GT 2+2。

これでも、周りのマーキュリー・クーガーやビュイックなどのアメ車たちと比べると、ずいぶんと小さい。



フェラーリ330GT 2+2 笹本健次

フォルクスワーゲン・タイプ1 カブリオレ

定番のVWビートル。さすがハワイ、カブリオレを多く見かけた。

こちら、はかなりくたびれた6V。



フォルクスワーゲン・タイプ1 カブリオレ 笹本健次

フォルクスワーゲン・タイプ1 カブリオレ

幌を上げたカブリオレ。

こちらも塗装はすっかりやれて、ツヤは見事になくなっていた。



フォルクスワーゲン・タイプ1 カブリオレ 笹本健次

フォルクスワーゲン・タイプ1 カブリオレ

木陰で休む白いビートル・カブリオレ。

隣にはボルボ144の姿も。



フォルクスワーゲン・タイプ1 カブリオレ 笹本健次

ホノルルを走る日本車たち

ホノルルのメインストリートの光景。右からフォード・サンダーバード、フェアレディZ、セリカ、VWビートルの順。

当時は日本車の人気が高まっている時期で、随分と走っていた。



ホノルルを走る日本車たち。 笹本健次

シボレー・ベルエア・ノマド・ステーションワゴン

修理工場の脇に佇むシボレー・ベルエア。

いかにもアメリカ的な風景。



シボレー・ベルエア・ノマド・ステーションワゴン 笹本健次

GMCバッファローバス

我々の乗った貸し切りバス。アメリカを体現した感じで、ゴージャスそのものだった。



GMCバッファローバス 笹本健次

ボルボ1800S

フルアデザインのボルボ1800S。ボルボはハワイにはあまり似合わない？

お隣は初代三菱ランサーの北米仕様ダッジ・コルト。



ボルボ1800S 笹本健次

ボルボ122

果敢にUターンをキメているボルボ122。

このクルマのデザインは50年代初期のアメ車風で、ハワイの街並みにも馴染んでいた。



ボルボ122 笹本健次

ジャガーXK150

流麗なジャガーXK150もさりげなく停まっていた。

ハワイにはオープンの方が……と思うのは私だけでしょうか？



ジャガーXK150 笹本健次

ブガッティ風? レプリカ

ブガッティ・タイプ35をイメージしたようなレプリカ・カーも堂々と走っていた。



ブガッティ風? レプリカ 笹本健次

ポルシェ356Bクーペ

こちらは、ロサンゼルスのハイウエイを走るポルシェ356Bクーペ。

このころは、1日に5〜10台の356が走っているのを見かけた。いい時代です。



ポルシェ356Bクーペ

ポルシェ356Cカブリオレ

郊外のショッピングセンターのパーキングに停まる356Cカブリオレ。

アメ車と比べると本当に小さいことがわかる。



ポルシェ356Cカブリオレ 笹本健次

ポルシェ356Aスピードスター

レストアされショールームに入っているポルシェ356Aスピードスター。

当時からすでにコレクターズ・アイテムだった。



ポルシェ356Aスピードスター 笹本健次

ポルシェ356プリAカブリオレ

スピードスターとは対照的に中古車屋の片すみに放置されていた、プリAの356カブリオレ。

当時はプリAの356は人気がなく、冷遇されていた。今、こんなものを見つけたら大騒ぎになること間違いなし。



ポルシェ356プリAカブリオレ 笹本健次

ボルボPV544

ボルボPV544も元気に走っていた。

ぶつけて上を向いたバンパーがすっかり米国の街並みに馴染んで、スウェーデン車には見えない？



ボルボPV544 笹本健次