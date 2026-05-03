土に埋まって出られなくなってしまった"ベイマックス"を見て涙する少年の姿が、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】よーくご覧ください。ベイマックスに見えてきます！

「『出れなくなってる、、、』と

ベイマックスが土に埋まっていると

心配して涙ぐんでいる四歳児」



とその模様を紹介したのはゴンゾウR4さん（@R453374510）。



ディズニー映画でおなじみのベイマックスだが、ゴンゾウR4さんの四男くんが見つめているのは、実のところベイマックスではなく、山道から顔を出しているパイプの蓋。たしかに蓋のデザインはベイマックスに見えなくもないので、幼い四男くんにとっては捨て置けない事態だったのだろう。また泣き出す弟を傍らで見守る三男くんの姿も、なんだかじんとくる。



ゴンゾウR4さんにお話を聞いたところ



「よくお散歩する近所の神社の一角での出来事でした。子供ならではの発想、視点、感受性の豊かさに、我が子ながら心打たれました。多くの反応をいただき驚いています」



ということだった。



SNSユーザー達から



「超絶癒された 」

「ベイマックスってなんだったかなと検索したら、優しいロボットなんだってね 四歳児くんも、ベイマックスに負けないくらい優しいね」

「可愛い ベイマックスもこんな可愛い仲間が居て心強いですね」



など数々の感激の声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんには、こんな幼い日の思い出はないだろうか？



なおゴンゾウR4さんのSUZURIのページでは、今回話題になった三男くん、四男くんがデザインしたグッズを販売中。心温まるラインナップなので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）