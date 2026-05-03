ベイマックスが埋められた？ 「出れなくなってる…」と泣く少年の涙が尊い 「超絶癒された 」「優しいね」
土に埋まって出られなくなってしまった"ベイマックス"を見て涙する少年の姿が、SNS上で大きな注目を集めている。
「『出れなくなってる、、、』と
ベイマックスが土に埋まっていると
心配して涙ぐんでいる四歳児」
とその模様を紹介したのはゴンゾウR4さん（@R453374510）。
ディズニー映画でおなじみのベイマックスだが、ゴンゾウR4さんの四男くんが見つめているのは、実のところベイマックスではなく、山道から顔を出しているパイプの蓋。たしかに蓋のデザインはベイマックスに見えなくもないので、幼い四男くんにとっては捨て置けない事態だったのだろう。また泣き出す弟を傍らで見守る三男くんの姿も、なんだかじんとくる。
ゴンゾウR4さんにお話を聞いたところ
「よくお散歩する近所の神社の一角での出来事でした。子供ならではの発想、視点、感受性の豊かさに、我が子ながら心打たれました。多くの反応をいただき驚いています」
ということだった。
SNSユーザー達から
「超絶癒された 」
「ベイマックスってなんだったかなと検索したら、優しいロボットなんだってね 四歳児くんも、ベイマックスに負けないくらい優しいね」
「可愛い ベイマックスもこんな可愛い仲間が居て心強いですね」
など数々の感激の声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんには、こんな幼い日の思い出はないだろうか？
なおゴンゾウR4さんのSUZURIのページでは、今回話題になった三男くん、四男くんがデザインしたグッズを販売中。心温まるラインナップなので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）