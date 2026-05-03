◆米大リーグ カージナルス３―２ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発。メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）を喫した。チームは今季ワーストの４連敗となった。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、防御率は５・９７。大谷翔平投手（３１）も４打数無安打に終わった。

１、２回はいずれも２アウトを奪ってからランナーをためて２死一、二塁とピンチを迎えたが無失点。なんとか踏ん張ったが、両軍無得点の３回には、ヘレラ、バールソンに２者連続二塁打を浴びて先制点を献上すると、無死二塁でウォーカーに１０号２ランを浴びてリードを３点に広げられた。

それでも４回からは立ち直って３イニング連続の３者凡退。３回２死からは１０者連続アウトと粘りを見せてメジャー２年目で自己最長の１０４球を投げ、今季初めて６回を投げきった。クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上＆自責３以下）も今季初めてクリアした。結果的には３回の１イニングだけが悔やまれるマウンドとなった。

朗希は今季初勝利を手にした前回登板の４月２５日（同２６日）の本拠地・カブス戦から、スプリットを球速をやや速くしたものに改良。落差は少ないが、球速は８５マイル（約１３７キロ）ほどから、９０マイル（約１４５キロ）ほどとなった。この日は２つのスプリットを使い分ける器用さも見せた。

朗希は「元々球種もそんなに多くないので、球速差だったり変化量で違いを出せたら、こっちとしても引き出しが増える。ちゃんと扱えれば武器になると思うので、２つとも使っていけそうだなと思いました」と手応えを口にしていた。