時任三郎、俳優の息子がスーツ姿披露 父譲りのビジュアルに反響「イケメンすぎてキュンキュン」「スタイルめっちゃいい」
俳優・時任三郎（68）の息子で俳優の時任勇気（34）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。スーツ姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「イケメンすぎてキュンキュン」父・時任三郎譲りのビジュアルを披露した、息子の時任勇気
時任は「『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty』ショートドラマアプリ『BUMP』にて配信スタートしました！」と報告し、「伊勢雅之役で出演しております！是非ご覧ください」とコメント。投稿では、木目調の落ち着いた空間でスーツを着こなした全身ショットや、階段で笑顔を見せる姿などが収められており、スタイルの良さや爽やかな表情が印象的な内容となっている。
この投稿にファンからは「スーツ姿の勇気くんかっこいい！！」「イケメンすぎてキュンキュンしちゃいます」「笑顔めっちゃ可愛い」「スタイルめっちゃいいですね」「楽しみにしてます！」などと、父譲りのビジュアルに反響が寄せられている。
【写真】「イケメンすぎてキュンキュン」父・時任三郎譲りのビジュアルを披露した、息子の時任勇気
時任は「『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty』ショートドラマアプリ『BUMP』にて配信スタートしました！」と報告し、「伊勢雅之役で出演しております！是非ご覧ください」とコメント。投稿では、木目調の落ち着いた空間でスーツを着こなした全身ショットや、階段で笑顔を見せる姿などが収められており、スタイルの良さや爽やかな表情が印象的な内容となっている。
この投稿にファンからは「スーツ姿の勇気くんかっこいい！！」「イケメンすぎてキュンキュンしちゃいます」「笑顔めっちゃ可愛い」「スタイルめっちゃいいですね」「楽しみにしてます！」などと、父譲りのビジュアルに反響が寄せられている。