毎週日曜22時15分よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送中の連続ドラマ『エラー』で、志田未来と共にW主演を務める畑芽育。本作では、志田演じる大迫未央の母を死に至らしめてしまったという、重い秘密を抱える中田ユメ役に挑んでいる。これまでのポップなラブコメディとは一線を画す、繊細で複雑なヒューマンサスペンスの世界。撮影を目前に控えたタイミングで、事務所の先輩でもある志田との初共演への期待や、子役時代からの歩み、そして俳優としての現在地について、畑に話を聞いた。

参考：畑芽育の武器は表情だけじゃない！ 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』脇役で放つ存在感

ーー『エラー』はこれまでにないような、新感覚のドラマになりそうですね。

畑芽育（以下、畑）：私もそう思います。台本だけ読むと少し重たくてシリアスなサスペンスという印象を受けましたが、実際にお芝居をしてみると、志田さんとの軽やかな会話劇が繰り広げられていくような気がしていて。題材はハードですが、ヒューマンドラマとしての側面も強く感じていただけるはずです。

ーーユメという役を演じる上で、どのような心構えでいますか？

畑：ユメは決して根っから暗い子ではなく、等身大の女性です。でも、その日常の中に複雑な心情を繊細に入れ込んでいかないと、志田さんとのお芝居のセッションが噛み合わなくなってしまいそうで。監督が作りたい世界観に応えるためにも、丁寧にお芝居をしなければならないなと身が引き締まる思いです。

ーーユメは「意図しないところで何かが起きてしまう」という、非常に難しい役どころですよね。

畑：はい。役としても、どこかで選択を間違えてしまうキャラクター。台本を読んでいても「なんで今その選択をしたの？」と疑問に思う瞬間があります。私がそう思うということは、視聴者の方もきっとモヤッとするはず。その違和感をどう納得させるか、そこが今回の私の大きな作業になると思っています。

ーー未央役の志田未来さんは同じ事務所の先輩でもありますよね。共演自体は今回が初とのことですが。

畑：志田さんとの共演は期待しかありません！ お芝居でぶつかり合うのはもちろんですが、カメラが回っていない瞬間の志田さんの魅力も近くで拝見したいです。一番近くで見ている私が、誰よりも志田さんの魅力を理解している存在でありたい。そんな気持ちで切磋琢磨していきたいです。

ーー志田さんは「現場は畑さんが引っ張ってくれるはず」とおっしゃっていました。

畑：私自身、引っ張っていくという意識はあまりないのですが（笑）、数カ月間、過酷な撮影を共にする仲間なので、「楽しく、和やかに」やりたいというのがモットーです。志田さんとテキパキと息を合わせて、良い現場にしていきたいですね。

ーー弟・太郎役の坂元愛登さん、恋人・佐久間役の藤井流星さんとの共演についてはいかがですか？

畑：坂元さんは『不適切にもほどがある！』（TBS系）を拝見して、「なんて魅力的な方なんだろう」と注目していたので、姉弟役ができるのが嬉しいです。藤井さんは初めましてですが、ユメにとっては少し“良くない作用”をする複雑な恋人関係。未央とのシーンとはまた違った雰囲気を一緒に作れたらと思っています。

ーー今年は『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』での声優初挑戦や、『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）での番組MC初挑戦など、新しいジャンルへのチャレンジも続いていますね。

畑：年始からギターやダンス、コントにも挑戦して、2026年は早々に盛り上がりきった感じがあります（笑）。『エラー』もまさにそうで、今まで演じる機会が多かったラブコメとは全く違うので、「同一人物か？」と思われるようなギャップを見せていきたいです。

ーー以前取材させていただいた際、「全局でドラマの主演を務めるのが目標」とおっしゃっていましたが、着実に叶っていますね。

畑：着実に1歩ずつ進めているかなと思います。ゴールにはまだ程遠いですが……。でも今回のように、志田さんと一緒に主演をやらせていただけるのもそうですし、子役時代から今までを振り返って、これだけセリフのある役をいただけているのも当たり前のことではないんだなと実感します。そのありがたみや初心はずっと忘れずにいたいです。

ーーそのスタンスが求め続けられる秘訣なのかもしれませんね。

畑：タイミングもあると思うのですが、ありがたいことに今は本当にいろいろなお仕事をいただけていて、とても嬉しいです。子役時代には挫折しそうになったこともあったので、余計にそのありがたみを感じます。たまにテレビに映る自分を見て、「あ、私がテレビに出てる」と第三者目線で不思議に思う瞬間もあったりして。

ーーバラエティ番組に出たときの爪痕の残し具合もすごいですよね。

畑：ありがとうございます（笑）。小さいときからお笑いが大好きで、しかもテレビっ子だったので、素のままの自分が出ているのだと思います。私がバラエティ番組に出るたびに、母から「そのまま過ぎて心配」「もうちょっとおしとやかにしなくて大丈夫？」と言われることもあるくらいで（笑）。私自身、それくらい心から楽しんでいるので、それが見てくださる方に伝わってくれていたら嬉しいです。

（取材・文＝宮川翔）