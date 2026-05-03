¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡ª¡×²Ú¸¶ÊþÈþ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿°ì¿·¡¡¥¹¥é¤Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¤Ç°õ¾Ý·ãÊÑ¡Ö¥ä¥Ð¤¤åºÎï¤À¤¡¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¬2Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30Ô¤Î¸¶ÎÁ¤â¡¡²Ú¸¶ÊþÈþ¡¢°õ¾Ý·ãÊÑ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Ú¸¶¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍÊý¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡£¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¥¹¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëÈà½÷¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤åºÎï¤À¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê¤«¤Ï¤é ¤È¤â¤ß¡Ë
1995Ç¯¤è¤ê¾®¼¼Å¯ºÈ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î´Ö¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Ìó30kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²Ú¸¶ÊþÈþ¡×Instagram¡Ê¡÷tomomi_kakala¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30Ô¤Î¸¶ÎÁ¤â¡¡²Ú¸¶ÊþÈþ¡¢°õ¾Ý·ãÊÑ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Ú¸¶¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍÊý¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡£¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¥¹¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëÈà½÷¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤åºÎï¤À¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1995Ç¯¤è¤ê¾®¼¼Å¯ºÈ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î´Ö¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Ìó30kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²Ú¸¶ÊþÈþ¡×Instagram¡Ê¡÷tomomi_kakala¡Ë