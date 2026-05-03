米国の証券市場が4月の1カ月に2020年以降で最大の月間上昇率を記録した。中東情勢不安への懸念よりも人工知能（AI）ブームへの期待がより大きく作用した結果だ。

フィナンシャル・タイムズとブルームバーグなどによると、先月30日のニューヨーク証券市場でS&P500指数は1．02％上がった7209．01、ナスダック総合指数は0．89％上がった2万4892．31でそれぞれ取引を終えた。両指数とも終値基準で過去最高値だ。S&P500は4月の1カ月間で10％上昇し、新型コロナウイルスワクチンへの期待で株価が急騰した2020年11月以降で最大の月間上昇率を示した。ハイテク株中心のナスダック指数は1カ月で15％急騰し2020年4月以降で最高となった。

米証券市場の上昇に釘を刺したのはビッグテックの業績だ。先月29日に1−3月期業績を発表した「マグニフィセント7」のうち、アマゾン、メタ、マイクロソフト、アルファベットの4社は市場の予想を上回った。アルファベットは業績発表当日だけで10％急騰し、先月の上昇率は約34％を記録した。

安定した世界的売り上げと莫大な投資余力を備えたビッグテックが戦争と景気衝撃に比較的強いという認識が拡散し、米国証券市場に資金が集まった。ブルームバーグによると、先月の米国株式上場投資信託（ETF）に1250億ドルが流入したのに対し、欧州とアジアのファンドはいずれも純流出を記録した。

代表商品への資金集中も目立った。コスコムETFチェックによると、S&P500に追従するETFである「バンガードS&P500ETF（VOO）」の純資産は9153億ドルを記録した。単一のETFで最大だ。

米金融会社ステートストリートのマリヤ・ベイトマネ氏は先月30日、フィナンシャル・タイムズを通じ「機関投資家が中東情勢悪化後に米国ハイテク株の割合を増やしている。現在の収益性悪化局面で持ちこたえられる業種は多くなく、テック分野が代案に選ばれる」と説明した。