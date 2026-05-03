祝・通算100勝！　中日・大野雄大が謳歌する「3度目の全盛期」

中日の象徴ともいえる大野はこれからもチームを牽引してくれるだろう(C)産経新聞社

“鬼門”で大台達成を迎えた。中日・大野雄大は5月2日の広島戦（マツダ）で先発し、通算100勝を達成。プロ野球史上143人目、中日の投手としては11人目の快挙だ。なお、マツダスタジアムでは2014年9月11日以来、自身12年ぶりの白星となっている。

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大台まであと「3」、通算97勝97敗で今季がスタート。なんとしても先に100勝を、と大野は開幕から腕を振ってきた。4月2日の初登板では巨人相手に1失点完投勝利。本拠地・バンテリンドームナゴヤのファンにチーム初勝利を届けた。その後1敗こそ喫するも、25日のヤクルト戦（バンテリンD）で2勝目。次の登板が今回の広島戦で、「リーチ一発」での達成を決めた。

大野という投手がすごいのは、窮地に追い込まれても何度でも這い上がってくるところ。さらに、それまでと異なる「大野像」を作り上げて結果を出すのだ。

最初は左肩痛を抱えながらのプロ入りだった。初登板は1年目の10月、チームが優勝に王手をかけた一戦でKOされたのは今も語り草。速球を軸とする投球スタイルはこの時から出来上がっており、変化球を本格的に覚え始めた3年目からは3年連続2桁勝利を達成。エースへの階段を登っていった。

ただ、6年目の2016年からは頭打ちが続き、18年にはプロ入り後初めてのシーズン未勝利に終わる。当時の首脳陣とも折り合いが悪く、どうなるかと思われた。