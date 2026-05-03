【40代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキング！ 2位「五島列島」、1位は？【2026年調査】
仕事や家庭に忙しい40代にとって、花の香りが漂う春の小旅行は自分を労わる最高のご褒美になるはずです。美しい景観と土地ならではのぜいたくを味わえる、この時期にこそ訪れたい注目スポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは、「気候が穏やかな季節で、花々の美しい景色を楽しみながら、穏やかな海のレジャーも満喫できるため」（40代女性／福岡県）、「世界遺産の教会堂や綺麗な海や五島うどんを堪能したい」（40代女性／東京都）、「前々から一度は行ってみたいと思っていた場所だから。春なら暑すぎず気持ちよさそう」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは、「ハウステンボスにあるヨーロッパの街並みを再現したところを見てゆっくり回りたいなと思っているからです」（40代女性／秋田県）、「ハウステンボスならではのイベントがあり、様々な国のグルメやショッピングなども楽しめるので、春に行きたいと思う長崎県の旅行先であるから」（40代女性／福島県）、「気候が穏やかな季節で、花々の美しい景色を楽しみながら、穏やかな海のレジャーも満喫できるため」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：五島列島／45票2位にランクインしたのは、九州の最西端に位置する「五島列島」です。大小140余りの島々からなり、美しい海と豊かな自然、そして「潜伏キリシタン」の歴史を物語る教会群が点在しています。春は気候も穏やかで、島巡りやトレッキング、新鮮な海の幸を楽しむのに最適な季節です。
回答者からは、「気候が穏やかな季節で、花々の美しい景色を楽しみながら、穏やかな海のレジャーも満喫できるため」（40代女性／福岡県）、「世界遺産の教会堂や綺麗な海や五島うどんを堪能したい」（40代女性／東京都）、「前々から一度は行ってみたいと思っていた場所だから。春なら暑すぎず気持ちよさそう」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：ハウステンボス／146票1位に輝いたのは、佐世保市にある日本最大級のテーマパーク「ハウステンボス」でした。オランダの街並みを再現した園内は、春になるとチューリップをはじめとした色鮮やかな花々が咲き誇る「花の街」へと変貌します。圧倒的な票数を集め、40代からも絶大な支持を得る結果となりました。
回答者からは、「ハウステンボスにあるヨーロッパの街並みを再現したところを見てゆっくり回りたいなと思っているからです」（40代女性／秋田県）、「ハウステンボスならではのイベントがあり、様々な国のグルメやショッピングなども楽しめるので、春に行きたいと思う長崎県の旅行先であるから」（40代女性／福島県）、「気候が穏やかな季節で、花々の美しい景色を楽しみながら、穏やかな海のレジャーも満喫できるため」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)