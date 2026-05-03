「体でかすぎちゃいます？」中田翔、“自主トレメンバー”バーベキューショット！ 「A5ランクのかっこよさ」
元プロ野球選手の中田翔さんは5月2日、自身のInstagramを更新。家族や仲間とのバーベキューの様子を披露しました。
【写真】中田翔、仲間とのバーベキューショット
コメントでは「A5ランクのかっこよさ」「翔さん…いいパパですね」「誘われてないな〜」「秋広くん翔くんコンビ最高すぎる」「理想の家族すぎる！」「最高のパパだね」「可愛い息子さんと好い仲間と幸せですねッ」「お子さんが羨ましい」「てか体でかすぎちゃいます？ かっこいいけど」など称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中田翔、仲間とのバーベキューショット
「お子さんが羨ましい」中田さんは「また、明日から頑張ろう！！」とつづり、5枚の写真を投稿。ソフトバンクの秋広優人選手やトレーナーと自宅でバーベキューを楽しむ様子を公開し、秋広選手が中田さんの2人の息子を抱っこする姿など、賑やかで楽しそうな様子を披露しています。
「中田翔さんと秋広さんのコンビ大好き」1日の投稿では、秋広選手やトレーナー、中日育成・川上理偉選手など“自主トレメンバー”と食事を楽しむ様子を披露している中田さん。コメントでは「嬉しい..翔さんと秋広くん!!」「わぁー 翔くんと秋広くんの2ショット 最高〜」「中田翔さんと秋広さんのコンビ大好き」「なにこれ可愛いすぎる」「やっぱりいいコンビですね」「おー 座っててもデカイ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)