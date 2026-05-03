M!LK・ILLIT・Da-iCEら出演「JAPAN JAM」強風予報受け対策発表「通常とは異なる形で運用」GW開催のフェスに影響も
【モデルプレス＝2026/05/03】5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」が公式サイトを通じて、強風対策を発表。強風予報を受け、各地での音楽イベントやフェスに影響が出ている。
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公式サイトでは「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の強風対策について」と題し、お知らせを公開。「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）は、全国的に風が強まる予報が出ています。JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます」とし「これを受けて、両日ともステージ設備および会場インフラの一部において、通常とは異なる形で運用させていただく可能性がございます」と伝えた。
そして「特に4日は、より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました」と対策を発表。また「それに伴う作業のため、誠に勝手ながら、3日のクロージングDJ・DJ和のアクトはキャンセルとさせていただきます」と説明した。
さらに「その他の会場設備につきましても、当日の状況に応じて随時対策を講じる可能性がございます。あらかじめご了承ください」と呼びかけ。「楽しみにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた上での判断です」と明かし、最後には「誠に申し訳ございませんが、参加者の皆さまには変わらず楽しんでいただけるよう、スタッフ一同、全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします」としている。同イベントには3日にano、NiziU、4日にILLIT、M!LK、ME:I、Da-iCE、CUTIE STREETなどの豪華アーティストの出演が予定されている。
また、「JAPAN JAM」以外のイベントにも影響が出ており、強風予報を受け、神奈川・鵠沼海岸公園で開催中の「湘南ハイボールフェス 2026」は、4日を開催中止にすることを発表している。（modelpress編集部）
5月3日（日・祝）・4日（月・祝）は、全国的に風が強まる予報が出ています。JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます。これを受けて、両日ともステージ設備および会場インフラの一部において、通常とは異なる形で運用させていただく可能性がございます。
特に4日は、より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました。それに伴う作業のため、誠に勝手ながら、3日のクロージングDJ・DJ和のアクトはキャンセルとさせていただきます。
また、その他の会場設備につきましても、当日の状況に応じて随時対策を講じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
楽しみにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた上での判断です。
誠に申し訳ございませんが、参加者の皆さまには変わらず楽しんでいただけるよう、スタッフ一同、全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。
2026年5月3日
JAPAN JAM事務局
【Not Sponsored 記事】
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◆「JAPAN JAM 2026」強風対策を発表
公式サイトでは「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の強風対策について」と題し、お知らせを公開。「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）は、全国的に風が強まる予報が出ています。JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます」とし「これを受けて、両日ともステージ設備および会場インフラの一部において、通常とは異なる形で運用させていただく可能性がございます」と伝えた。
さらに「その他の会場設備につきましても、当日の状況に応じて随時対策を講じる可能性がございます。あらかじめご了承ください」と呼びかけ。「楽しみにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた上での判断です」と明かし、最後には「誠に申し訳ございませんが、参加者の皆さまには変わらず楽しんでいただけるよう、スタッフ一同、全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします」としている。同イベントには3日にano、NiziU、4日にILLIT、M!LK、ME:I、Da-iCE、CUTIE STREETなどの豪華アーティストの出演が予定されている。
また、「JAPAN JAM」以外のイベントにも影響が出ており、強風予報を受け、神奈川・鵠沼海岸公園で開催中の「湘南ハイボールフェス 2026」は、4日を開催中止にすることを発表している。（modelpress編集部）
◆全文
5月3日（日・祝）・4日（月・祝）は、全国的に風が強まる予報が出ています。JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます。これを受けて、両日ともステージ設備および会場インフラの一部において、通常とは異なる形で運用させていただく可能性がございます。
特に4日は、より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました。それに伴う作業のため、誠に勝手ながら、3日のクロージングDJ・DJ和のアクトはキャンセルとさせていただきます。
また、その他の会場設備につきましても、当日の状況に応じて随時対策を講じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
楽しみにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた上での判断です。
誠に申し訳ございませんが、参加者の皆さまには変わらず楽しんでいただけるよう、スタッフ一同、全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。
2026年5月3日
JAPAN JAM事務局
【Not Sponsored 記事】