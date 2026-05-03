◆米大リーグ カージナルス３―２ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発。メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）を喫した。チームは今季ワーストの４連敗となった。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、防御率は５・９７。大谷翔平投手（３１）も４打数無安打に終わった。

朗希は「前回ほど全体的に納得のいくボールは少なかったので、そこは次に向けて修正したい。序盤うまくいかなかったことの原因は最後の６回を投げているときにつかめたので、そこは次につながるんじゃないかなと思う」と振り返った。

１、２回はいずれも２アウトを奪ってからランナーをためて２死一、二塁とピンチを迎えたが無失点。なんとか踏ん張ったが、両軍無得点の３回には、ヘレラ、バールソンに２者連続二塁打を浴びて先制点を献上すると、無死二塁でウォーカーに１０号２ランを浴びてリードを３点に広げられた。

それでも４回からは立ち直って３イニング連続の３者凡退。３回２死からは１０者連続アウトと粘りを見せてメジャー２年目で自己最長の１０４球を投げ、今季初めて６回を投げきった。クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上＆自責３以下）も昨季以来２度目で今季初めてクリアした。結果的には３回の１イニングだけが悔やまれるマウンドとなった。

ドジャースは０―３で３点を追う９回に２死走者なしから意地の４連打で１点差に迫ったが、最後は２死一、二塁で代打・ラッシングが空振り三振を喫して４連敗となった。