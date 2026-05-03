今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。ＴＢＳの入社年次同期アナウンサーに強烈なひとことを浴びた。

番組ＭＣの加藤浩次とは日テレ系情報番組「スッキリ」（２００６〜２３年）で約２年間共演。岩田アナはそれ以前にビートたけし、所ジョージといった大御所と日テレ系バラエティー番組「世界まる見え！テレビ特捜部」ですでに共演していた。それだけに加藤は「もうたけしさん、所さんと番組やってＭＣみたいなことやっていたから、腹は据わっていましたよ」と当時の岩田アナを回顧。岩田アナは「入社して１発目がたけしさん、所さんだったのもあって、それ以降の加藤さんとかは緊張しなかった」とぶっちゃけ、スタジオを爆笑させた。

これに加藤は「若干ナメてたんだよ！隙あらばモノマネやろうとする」と発言。「俺、怒った記憶あるもん。中途半端なモノマネやめろ！って」と続けた。岩田アナも「あります、あります。封印されましたもん」。さらに「俺のことナメてるのか知らないけど、ちょいちょい（モノマネを）入れて、パッてこっち見てくるんだよ。こっち見られても困るんだよ！」と言う加藤に、岩田アナは「モノマネで３年間くらい食いつないでアナウンサー人生やってきたんで。でも加藤さんの前では全部いったん取り上げられた」と明かした。

「だって朝の番組に（モノマネは）いらないでしょ」と加藤。これに入社年次同期にＴＢＳ宇賀神メグアナは「アナウンサーがモノマネを朝の番組ではさもうとするってけっこう前代未聞です」ときっぱり。スタジオは大爆笑となった。