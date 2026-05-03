【おばけミャクミャク】カラバリグッズが新登場！ ぬいも再販決定！
『初耳怪談 EXPO2025』で誕生した「おばけミャクミャク」の第3弾グッズが特設サイトにて販売開始された。
『初耳怪談』は、視聴者から募集した、まだ誰も聞いたことのない "初耳怪談" を、島田秀平をはじめとする人気怪談師たちが一発撮りで披露する番組。「失敗できない」緊張感と「初めて耳にする」新鮮さを持ち合わせた全く新しいコンセプトの地上波唯一のレギュラー怪談番組だ。
大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに販売した、万博公式キャラクター・ミャクミャクとのコラボ商品「おばけミャクミャク」の新商品が登場。SNSなどでの大好評のお声を受け、今回、待望の第3弾グッズの販売がスタートした。
「おばけミャクミャク」初のカラーバリエーショングッズで、アクリルキーホルダーは7種＋シークレット1種の計8種展開でランダムでのお届けとなる。シークレットカラーもお楽しみに。
さらに、前回大好評を博したぬいぐるみキーホルダーの再販売も決定した。受注予約の商品は期間が限られているので、気になる方はお早めに。
＞＞＞おばけミャクミャク第3弾グッズをチェック！（写真5点）
（C）Expo 2025
2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
『初耳怪談』は、視聴者から募集した、まだ誰も聞いたことのない "初耳怪談" を、島田秀平をはじめとする人気怪談師たちが一発撮りで披露する番組。「失敗できない」緊張感と「初めて耳にする」新鮮さを持ち合わせた全く新しいコンセプトの地上波唯一のレギュラー怪談番組だ。
「おばけミャクミャク」初のカラーバリエーショングッズで、アクリルキーホルダーは7種＋シークレット1種の計8種展開でランダムでのお届けとなる。シークレットカラーもお楽しみに。
さらに、前回大好評を博したぬいぐるみキーホルダーの再販売も決定した。受注予約の商品は期間が限られているので、気になる方はお早めに。
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（C）Expo 2025
2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
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