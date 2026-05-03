イランメディアは2日、イランがアメリカに対し、レバノンを含む全ての戦線での戦闘終結を盛り込んだ包括的な計画を送付したと報じました。

タスニム通信によりますと、イランはレバノンを含む全ての戦線での戦闘終結を盛り込んだ包括的な計画をアメリカに対し送付したということです。

停戦の延長ではなく、30日以内の「戦闘終結」を目指すべきだと主張していて、14項目にわたる計画にはアメリカが海上封鎖を解除することや、軍を周辺地域から撤退させること、制裁を解除することなども含まれているとしています。

一方、アメリカのトランプ大統領は2日、「イランに関しては非常に順調だ。 相手は取引したがっている。彼らは壊滅状態だ」と述べ、戦闘終結に向けて協議が順調に進んでいると強調しました。

トランプ氏はその後、SNSで、「イランから送られた計画を精査する予定だ」とした上で、「彼らが過去47年間にわたり人類と世界に犯してきた行為に対し十分な代償を払っていない以上、受け入れられる案だとは思っていない」として、否定的な考えを示しました。また、戦闘再開の可能性に言及しつつも、「今は様子を見る」と述べ、慎重な姿勢を示しました。

一方、ヘグセス国防長官が1日、ドイツに駐留するアメリカ軍のうち、およそ5000人の撤収を命じたことについて、トランプ氏は、「5000人よりもはるかに多くを撤退させる」と、さらに大規模になるとの考えを示しました。

トランプ氏はこれまで、“イラン攻撃に非協力的だ”としてドイツやイタリア、スペインに駐留するアメリカ軍の削減に言及し、圧力を強めていました。