日本テレビを今年３月末で退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサーがＴＢＳ系「人生最高レストラン」にゲスト出演。極楽とんぼの加藤浩次から「封印」させられたことを明かした。

岩田アナは、加藤がＭＣを務めていた日テレの朝の情報番組「スッキリ」で２年にわたって共演。加藤は当時に印象について「（自身を）若干ナメてたと思う。隙あらば、モノマネやろうとするわけよ。オレ怒った記憶あんの」と暴露。岩田アナも「あります、あります、封印されました」と思わず笑った。

加藤は「『中途半端なモノマネやめろ！』っつった覚えがあるの。（共演経験のある（ビート）たけしさん、所（ジョージ）さんの前だったら、コイツやらないのかしらないけど。オレのことナメてるかしらないけど、ちょいちょい（モノマネ）入れてパッて見るんだよ、こっち見られても困るんだよ！」と回想した。

岩田アナは「モノマネで３年間ぐらい食いつないだアナウンサー時代やってたんで。でも加藤さんの前では全部取り上げられて、いったん。だから２年全くやらなかったですね」と話した。

加藤は「だって朝の番組でいらないでしょ、女将？」と島崎和歌子に振ると、「何でそんなことするの？」と首をひねった。

「エッそんなに！？」と驚く岩田アナに、“同期”入社の宇賀神メグアナウンサーも「アナウンサーがモノマネを朝の番組で挟もうとするっていうのは結構、前代未聞ですよね。あんまりないです」と笑いながらダメ出ししていた。