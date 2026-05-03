タレントつるの剛士（50）が3日にインスタグラムを更新。4月27日、亡くなったことが発表されたMETALLICA公認トリビュートバンドとして知られるHATTALLICAのリーダーでギタリストのKirz Hammettさんをしのんだ。

つるのは「METALLICA公認、日本が誇るトリビュートバンドHATTALLICAのスーパーギタリスト、kirz hammettことカーズ。昨日までの日々、なんとか紛れ紛れ来ましたがついにこの日を迎えてしまいました。まったく実感もわかないまま昨日と今日、直接お別れをしてきました」と報告した。

メタルバンド「CICADAS（シケイダス）」のボーカル・ギターとしても活動し、HATTALLICAメンバーと親交のあるつるのは「6年前SNSでギター動画を投稿した際に、偶然カーズンに声をかけてもらい、イチMETALLICAファンとして、HATTALLICAのライブにゲスト参加させてもらったり、ボクのバンドCICADASのギタリストとしてライブハウスツアーを回ったりと、本当に密度の濃いお付き合いをさせてもらいました」とつづり、ライブの様子を動画でアップした。

続けて「昨年の冬に“癌になっちゃいました。"と話を聴き、その時は本当に驚きましたが、それから彼の頑張りで奇跡の寛解。皆でカーズの完全復活を喜んでいた矢先に転移が発覚し再療養。。先月の4月4日には、カーズンの復活ライブが開催されましたが、残念ながら彼は当日ライブには出演できずとにかくカーズンの回復、復帰をみんな待ち侘びていました。このGW中にカーズンのお見舞いに行く日程を、HATTALLICAのVo.gのヒロくんと調整していたその翌日、ヒロくんから耳を疑うような一報。全く信じられず、そこはバンド名どおりであってほしかった。挨拶も話もできないままいまそれが本当に悔やまれます」と思いを明かした。

また「とんでもない努力と信じられない行動力で次々に夢を叶えていくエネルギー。その愛は本家METALLICAにも認められ、日本のMETALLICAファン代表として架け橋的存在でした。会場にはMETALLICAメンバーからもお花と弔電が届いていました。強くてまっすぐで優しいスーパーギタリストkirz。本当に尊敬しています」と敬意を表し「カーズン本当にありがとう ほんとおつかれさま」とkirzさんに感謝を伝えた。