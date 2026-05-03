ÁèÂ²¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍ½ËÉºö¡ÄÁêÂ³¿Í¤ÏÉÔÃç¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤2¿Í¡¢¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë»Ò¤Ø³Î¼Â¤Ë¡Ö¼Â²ÈÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤Ë¤Ï¡©¡Ú¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
¼«Ê¬Ë´¤¤¢¤È¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢°ä»º¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÙæ¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤â²ÈÂ²´Ö¤Ë¡ÖÌäÂê¤Î²Ð¼ï¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø50Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë½ª³è ¡ÖÁèÂ²¡¦ÉÔÆ°»º¡×ÂÐºö¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤À¤±¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË²ÈÂ²¤Ë°ä¤·¤¿¤¤
¡½¡½ÉÔÃç¤ÎÄ¹½÷¤òÊú¤¨¤ë¡Ò77ºÐ¡¦Éã¡Ó¤¬¹Í¤¨¤¿ÁêÂ³ÂÐºö
¼Â²È¤À¤±¤ÏÄ¹ÃË¤Ë°ä¤·¤¿¤¤
ºÊË´¤¤¢¤È¡¢Ä¹ÃË²ÈÂ²¤È¼Â²È¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍøÉ×¤µ¤ó¡Ê77ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ÍøÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬Ë´¤¤¢¤È¤âÄ¹ÃË²ÈÂ²¤¬¼Â²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ä¸À¤ÎºîÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÃË¤«¤éÆ±µï¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍøÉ×¤µ¤ó¤¬70ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿Ç¯¤ÎÅß¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¿©»ö¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍøÉ×¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ÃË²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤¬¡¢ÃÛ40Ç¯¤ò²á¤®¤¿¼Â²È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Å¤¯¡¢¶¹¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ÍøÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±µïÁ°¤Ë¼«¿È¤ÎÍÂÃù¶â¤«¤é1800Ëü±ß¤Û¤É¤«¤±¤Æ¼Â²È¤òÁý²þÃÛ¤·¤è¤¦¤ÈÄ¹ÃË¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡Ö¤¢¤ë¿´ÇÛ¤´¤È¡×¤òÍýÍ³¤ËÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¿´ÇÛ¤´¤È¡×¤È¤Ï¡¢ÍøÉ×¤µ¤ó¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Ä¹½÷¤ÏÁá¤¯¤Ë¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÏÄ¹½÷¤È¤â¡¢¤Þ¤¿Ä¹½÷¤ÎÉ×¤È¤âÀÞ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ÁÂ±ó¤Ê·»Ëå´Ø·¸¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÍøÉ×¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä¹ÃË¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤ÎÄ¹½÷¤Î²øëÃ¤Ê´é¤ä¡¢Ä¹½÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ý¤ò¶´¤ß¤½¤¦¤Ê¤½¤ÎÉ×¤Î´é¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Æ±µï¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¤òÍøÉ×¤µ¤ó¤ÎÍÂÃù¶â¤«¤éÏÅ¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·»Ëå´Ö¤ËÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Áý²þÃÛ¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¶âÁ´³Û¤òÄ¹ÃË¤¬Ê§¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÉôÊ¬¤¬Â£Í¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â²È¤Î·úÊª¤òÍøÉ×¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¤Î¶¦ÍÌ¾µÁ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡Ö¤â¤·¡¢º£ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë
Ä¹ÃË¤ÈÆ±µï¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÍøÉ×¤µ¤ó¤¬²¿¤ÎÀ¸Á°ÂÐºö¤â¤»¤º¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÉ×¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ë¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¡Ê¶¦Í»ýÊ¬¡Ë¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·»Ëå¤Ë¤è¤ë°ä»ºÊ¬³ä¤Î·ë²Ì¡¢ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤¬Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤È¤Î¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ä¹½÷¤Ï¼Â²È¤Ë½»¤àÄ¹ÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»ýÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÏÂå¤ä²ÈÄÂÁêÅöÊ¬¤Î¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·´¹²ÁÊ¬³ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ä¹ÃË²ÈÂ²¤Ï¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤òÂàµî¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÎà»÷¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼Â²È¶á¤¯¤Î¡Ö¿Æ¤Î½êÍÃÏ¡×¾å¤Ë¡¢¿äÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤Æ²ÈÂ²¤Ç½»¤ß¡¢¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿Æ¤ÎÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È·úÊª¤ÎÉßÃÏ¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ»öÎã¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·üÇ°¤Ï¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÐºö¡ÛÆÃÄêºâ»º¾µ·Ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤·¡¢°ä¸À¤Î¼¹¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤¯
ºÛÈ½½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë°ä»ºÊ¬³äÁè¤¤¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8³ä¶á¤¯¤¬°ä»º³Û5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡ÊÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ»ÊË¡Åý·×¡Ë¡¢ÍøÉ×¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬Ë´¤¤¢¤È¤ËÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤¬Áè¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÁ°¤ËÍ¸ú¤ÊÀ¸Á°ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Î»ýÊ¬¤ÏÄ¹ÃË¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¡ÖÆÃÄêºâ»º¾µ·Ñ°ä¸À¡×¤òºîÀ®¤·¡¢°ä¸À¤Î¤Ê¤«¤Ç°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄêºâ»º¾µ·Ñ°ä¸À¤È¤Ï¡¢°ä»º¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤Î»ØÄê¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Îºâ»º¤ò¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤Î1¿Í¤Þ¤¿¤Ï¿ô¿Í¤Ë¾µ·Ñ¤µ¤»¤ë»Ý¤Î°ä¸À¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡ÊÌ±Ë¡Âè1014¾ò2¹à¡Ë¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ä¸À¤ò¡ÖÁêÂ³¤µ¤»¤ë»Ý¤Î°ä¸À¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯»Ü¹Ô¤Î²þÀµÌ±Ë¡¤Ë¤è¤ê¡ÖÆÃÄêºâ»º¾µ·Ñ°ä¸À¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄêºâ»º¾µ·Ñ°ä¸À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÁêÂ³¤µ¤»¤ëÆÃÄê¤Îºâ»º¤Î½êÍ¸¢¤ÏÅö³ºÁêÂ³¿Í¤Ë¤¿¤À¤Á¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃÄê°ä»º¡ÊËÜ»öÎã¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î¶¦Í»ýÊ¬¡Ë¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¸ú¤Ê°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ä¸ÀÆâÍÆ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÁêÂ³¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ä¸À¤Ç°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÀÚ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤òÃ±ÆÈ¤Ç¹Ô¤¦µÁÌ³¤È¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÊÌ±Ë¡Âè1012¾ò¡¡Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤â°ä¸À¤Î¼¹¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÌ±Ë¡Âè1013¾ò¡¡Ë¡£
°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ª¤è¤ÓÇË»º¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¡ÊÌ±Ë¡Âè1009¾ò¡Ë¡×¤Ç¡¢Ë¡¿Í¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¤â¡¢ÀìÌç²È¡ÊÀÇÍý»Î¤ä¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤â¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ÆÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤«¤é¸øÀµ¤µ¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍÂÃù¶â¤Î²òÌó¤äÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡Îá¡¦À©ÅÙ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤ººÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿ÅÄ ¹¯¿Í
¹ÔÀ¯½ñ»ÎÊ¿ÅÄÁí¹çË¡Ì³»öÌ³½ê¡¿ÉÔÆ°»ºË¡Ì³Áí¸¦¡¡ÂåÉ½
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿2µéFPµ»Ç½»Î
¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÇ§Äê¡¡¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼