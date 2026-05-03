レスリング選手の藤波朱理さん（22）が5月2日までにインスタグラムを更新。プライベートを満喫しているオフショットを披露しています。



【写真】藤波朱理さん、阿部詩さん、村上茉愛さんの仲良し3人組

藤波さんは、「少し前に大好きな2人とサウナに行ってきた思い出 最高の旅でした」とつづり、複数枚の写真をアップしました。パリ五輪では女子53キロ級で金メダルに輝いた藤波さん、東京五輪女子52キロ級で金メダルの阿部詩さん（25）、東京五輪種目別床運動銅メダリストの村上茉愛さん（29）が一緒に写っており、サウナ着でくつろぐ姿やソファに寝転がりリラックスしているプライベートショットなどが見られます。



SNSでは、「めっちゃいいファンタジーの世界」「みんないい笑顔」「ドラマや映画のセットみたいな場所だね」「オリンピック選手同士、遊びに行くんですね」「凄いメンツ」「メダリストの豪華メンバーで、くつろいでますね」「大切な時間ですね」「可愛い！」「腹筋凄そうですね」などのコメントがありました。