タレントの鈴木奈々さんが5月2日までにインスタグラムを更新。現在の身長と体重を公表しました。



【写真】 鈴木奈々さんと「最近60歳になったお父さん」と2ショット

鈴木さんは、「最近ふっくらしたねって言われます」とはじめ、自身がイメージモデルを務める下着を着用した写真をアップ。「身長154センチ体重52キロです」とつづり、ハッシュタグでは「#下着モデル」「#今の体型も好き」「#健康的な身体づくり」と添えました。



投稿の最後には、「男性ウケは今の体型の方が良いです」とストレートに語っていました。



SNSでは、「健康ならどんな体型でも良いんですよ」「理想の体型すぎる」「ななちゃんステキ」「ナイスボディ」「綺麗な身体ですね！素敵です！」「ほどよい体型の方が魅力的だと思います」「痩せすぎよりも今の感じが素敵です！！」などのコメントがありました。



また、鈴木さんは最近の投稿で還暦を迎えたという父との2ショットを公開。「かっこいいツーショット」「お若いお父さん、素敵です！！」などのコメントが寄せられています。