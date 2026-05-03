カーリング女子日本代表として五輪で2大会連続メダルを獲得し、2026年3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美選手（34）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストが際立つトレーニングウェア姿を披露した。

ポニーテールの笑顔ショットも

吉田選手は、「Training season has come」といい、パープルのタンクトップと黒いレギンスのトレーニングウェア姿や、ポニーテールの笑顔ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、淡いパープルのハーフトップと黒いレギンスのトレーニングウェアを着用。トレーニング器具をバックに、髪の毛をポニーテールにして、カメラ目線で写っていた。

2枚目では、スマホを片手に全身ショットを披露していた。3枚目では、ハーフジップデザインの淡いパープルのトップスを着用。イヤホンをして、笑顔をみせていた。

この投稿には、「カッコいい」「素晴らしい体型、さすがアスリート！」「ただただ華麗」「やっぱり筋肉も凄い！」「美しすぎ」といったコメントが寄せられていた。