元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、大物俳優らとの記念ショットを披露した。

4月26日まで舞台「ガールズ＆ボーイズ」に出演していた真飛は、「嬉しい 嬉しいお客様が…」と書き出すと、豪華俳優陣らとの集合ショットなどをアップ。「1枚目…右から、稲垣吾郎さん、高橋克典さん、水谷豊さん、相島一之さん、内田英治監督」と紹介した。

「偶然だったのですが、何とも嬉しい、嬉しすぎる皆様との再会に写真をおねだりしてしまいました 皆さんから 嬉しい舞台の感想も聞けて、沢山の勇気をいただきました。本当に、素晴らしい先輩方に観ていただけて、幸せすぎました また、一緒に作品が作れる日が来ることを、心待ちにしています」と感激をつづり、「お忙しい中、本当に、本当に、ありがとうございました」と感謝を記した。

真飛の投稿に、フォロワーからは「終演後の素敵なお写真 これからも 素敵なご縁がずっとずっと続きますように」「BIGなスターさん！の方々ばかり 大集合ーーーーー！！！！なんて豪華なお写真なのでしょう」といった反響が寄せられている。