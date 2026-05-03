開催：2026.5.3

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 2 [ドジャース]

MLBの試合が3日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとドジャースが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

3回裏、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 1-0 LAD、4番 ジョーダン・ウォーカー 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 3-0 LAD

9回表、6番 マックス・マンシー 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでドジャース得点 STL 3-1 LAD、7番 アンディ・パヘス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 STL 3-2 LAD

試合は3対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで1勝3敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝1敗9Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.252。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で6.0回を投げ、5安打（1本塁打）、3失点、4奪三振、防御率は5.97となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 11:00:17 更新