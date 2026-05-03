「59−０だと？」「日本サッカーは狂っている」リトルなでしこの“13−０”爆勝に韓国メディアが衝撃！「あまりにも圧倒的」
５月２日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第１節で、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表がレバノンと対戦。序盤から怒涛のゴールラッシュを披露し、前半で７点を奪うと、後半にも６ゴールを挙げ、なんと13−０で大勝した。
力の差は明らかだったとはいえ、この衝撃のスコアに韓国メディアは驚愕。『OSEN』は「『日本育成システムの威厳』。シュート数は59−０だと？ 日本サッカーは狂っている！ U-17女子代表チーム、13-0大勝。『大人と子供の試合みたいだった』」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「いくら優勝候補だと言っても、あまりにも圧倒的なパフォーマンスだ。U-17日本女子代表が相手の呼吸できなくしてニ桁得点を挙げた」
同メディアは「何よりシュート数が衝撃的だった。日本は90分を通して73％に達するポジションをし、なんと59本のシュートを飛ばした。１分30秒ごとに１本ずつを記録したわけだ」と驚嘆。こう続けた。
「それにもかかわらず、レバノンに１本のシュートさえ許さなかった。枠内シュートどころかシュート自体が『０本』だった。どれほど戦力差が大きくても、サッカーの試合ではほとんど見みない。一般的にセットプレーやセカンドボール、相手ミスを通じてシュートシーンを何本か作り出すものだが、レバノンはそれさえもできなかった」
爆勝スタートのリトルなでしこは次戦、５日にインドと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
力の差は明らかだったとはいえ、この衝撃のスコアに韓国メディアは驚愕。『OSEN』は「『日本育成システムの威厳』。シュート数は59−０だと？ 日本サッカーは狂っている！ U-17女子代表チーム、13-0大勝。『大人と子供の試合みたいだった』」と題した記事を掲載。次のように報じた。
同メディアは「何よりシュート数が衝撃的だった。日本は90分を通して73％に達するポジションをし、なんと59本のシュートを飛ばした。１分30秒ごとに１本ずつを記録したわけだ」と驚嘆。こう続けた。
「それにもかかわらず、レバノンに１本のシュートさえ許さなかった。枠内シュートどころかシュート自体が『０本』だった。どれほど戦力差が大きくても、サッカーの試合ではほとんど見みない。一般的にセットプレーやセカンドボール、相手ミスを通じてシュートシーンを何本か作り出すものだが、レバノンはそれさえもできなかった」
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