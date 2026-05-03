ニューカッスルが鎌田大地に注目

イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地は現地時間5月1日、ポーランドで行われたUEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦のシャフタール・ドネツク戦（3-1）に先発出場。

1ゴール1アシストの活躍で勝利に大きく貢献した。英メディア「フットボール・インサイダー」は「鎌田は衝撃を与えた」と綴り、その出色のパフォーマンスを高く評価している。

試合は鎌田の独壇場となった。1-1で迎えた後半、見事なハーフボレーを叩き込んで勝ち越しゴールを奪うと、試合終盤にはFWイェルゲン・ストランド・ラーセンの得点をアシスト。守備面でも3度のタックルと5度のリカバリーを記録しており、「1度を除いてすべてのデュエルに勝利した」と攻守両面での圧倒的なスタッツを称賛している。

この活躍を受け、同メディアは今夏の移籍市場における鎌田の動向に注目。「今夏のフリーエージェントを前に輝き続けている」と指摘している。特にニューカッスルがオーストリア人のオリバー・グラスナー監督を招聘した場合、「鎌田がそれに続くことは決して驚きではない。ほぼ間違いなくセント・ジェームズ・パークに加わる」と言及し、恩師を追う形での移籍が現実味を帯びていると報じた。

財政的な制約があるニューカッスルにとって、フリートランスファーとなる鎌田は「完璧な格安移籍」と評価している。グラスナー監督の下で「能力がフルに発揮されている」と綴っており、指揮官が日本代表MFの才能を最大限に引き出していることを強調。今後の去就は恩師の動向が鍵を握ることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）