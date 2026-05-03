◆チャーチルダウンズＳ・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート１４００メートル）

日本から参戦した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作厩舎＝騎乗のテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が、後続に３馬身１／４差をつける圧勝。Ｇ１初挑戦で本場の壁を打ち崩す大金星を挙げた。勝ち時計は１分２０秒４９。

１１頭立ての８番ゲートから五分のスタートを切ったテーオーエルビスは、向こう正面でもまれない外めの５番手付近につけた。抜群の手応えで４コーナーを回ると、最後の直線は外から一気にスパート。早くも先頭に躍り出ると、そのまま地元の米国勢を引き離し、２着のディスラプターに３馬身１／４差をつけた。

アメリカ生まれの同馬は昨年末のカペラＳを５馬身差で圧勝。その後はドバイ・ゴールデンシャヒーンへの出走を予定していたが、中東情勢を考慮したうえで回避し、ここに目標を切り替えた。故郷に錦を飾る形の勝利を、大舞台で飾ったことになる。

日本調教馬による米国のダートＧ１制覇は、２１年ＢＣディスタフを勝ったマルシュロレーヌ、昨年のＢＣクラシックを勝ったフォーエバーヤングに続く３頭目。

同馬は２４年９月に中京の芝でデビュー。惜しくも３着に敗れたが、ダートに起用された２走目で初白星を挙げた。その後は２戦連続で３着。２５年３月の阪神で１勝クラスを５馬身差で圧勝すると、浜松特別（２勝クラス）、オークランドサラブレッドＲＴ（３勝クラス）を連勝し、重賞初挑戦となった昨年１２月のカペラＳで４連勝を達成。それ以来となる海外遠征で見事に快挙を成し遂げた。

坂井瑠星騎手（テーオーエルビス＝１着）「こちらに来てからは一度も乗ってなかったんですけど、スタッフも状態がいいと言ってましたし、追い切りに乗った田口貫太騎手が“もう絶好調だから、あとはジョッキー次第”だって言われてたんで、あのプレッシャーはありましたけど、強かったと思います。

先生ともレース前にポジションとかはあまり考えずにリズムよくいこうってことで、有力馬を見ながら行く展開は非常にマッチしてました。日本でも１２００メートルで非常にいい手応えで来れる馬ですし、こちらの１４００メートルの速いペースでもちょうどいい感じで、この馬にあったレベルのレースだったと思いますね、今日は。

直線向いて仕掛けてからはもう反応が違ったので（そこで勝ったと思いました）。本当に状態が良かったと思いますし、自分は今回レースに乗っただけなので、本当にチームの勝利というか、本当に関係者の皆さんのおかげだと思います」