◆米大リーグ カージナルス３―２ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースは敵地・カージナルス戦で前半に４併殺を食らうなど拙攻が響き、今季ワースト４連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場したが、快音は響かず、今季ワーストとなる１４打席連続無安打。先発した佐々木朗希投手（２４）は６回３失点で今季初めてＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマークしたが、３敗目を喫した。９回には２死から４連打で２点を返したが、あと一歩反撃も及ばなかった。

佐々木は両軍無得点の３回に先頭ヘレラに左翼線を破る二塁打を許すと、続くバールソンには一塁線を破る適時二塁打。先制点を献上すると、続くウォーカーには８４・２マイル（約１３５・５キロ）のスライダーを痛打されると、打球速度１１０マイル（約１７７キロ）のライナー弾が左翼フェンスを越える２ランとなって、３点を失った。ウォーカーの打球は、ランニング本塁打を除けば今季のメジャー最小タイとなる角度１７度の低空弾となった。だが、その後は立て直し、４回以降は３イニングを完璧に封じた。

援護したい打線だったが、５回までに大谷の不運なライナーゲッツーも含めて４併殺をマーク。好機を逃し、得点に結びつけることができなかった。打線は２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦から４試合連続２得点以下と深刻な貧打に苦しんでいる。