◆米大リーグ カージナルス3―2ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発し、メジャー自己最多１０４球を投げ、６回５安打３失点と粘投したが、今季３敗目を喫した。今季６度目の登板で初めてＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマーク。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）だった。

佐々木は両軍無得点の３回に先頭ヘレラに左翼線を破る二塁打を許すと、続くバールソンには一塁線を破る適時二塁打。先制点を献上すると、続くウォーカーには８４・２マイル（約１３５・５キロ）のスライダーを痛打されると、打球速度１１０マイル（約１７７キロ）のライナー弾が左翼フェンスを越える２ランとなって、３点を失った。ウォーカーの打球は、ランニング本塁打を除けば今季のメジャー最小タイとなる角度１７度の低空弾となった。だが、その後は立て直し、４回以降は３イニングを完璧に封じた。

試合後には「3回4回は探りながらでどうにかかわしてだった。5、6回は比較的修正して強いボールを投げられた」と振り返った。

試合前時点で計５試合で１勝２敗、防御率６・３５。先発ローテの中では唯一ＱＳ未達成だった。先発ローテ争いでは、左肩の疲労で出遅れていた左腕スネルが順調なら今月中にも復帰する見込みで、佐々木か２６歳の若手右腕シーハンが“当落線上”と目されている。ロバーツ監督も「今後は良い意味で難しい判断になる可能性がある」と話しており、残留争いでの勝ち残りへ、アピールしたい一戦だった。