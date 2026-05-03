レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの佐々木萌香（28）が3日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。2日に行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ井上尚弥−中谷潤人戦（東京ドーム）でラウンドガールを務めた様子を投稿した。

「#Lemino BOXING【#THEDAY】ありがとうございました 井上尚弥選手、中谷潤人選手、最後まで闘う姿がかっこよかったです！」とつづり、白を基調としたノースリーブのミニスカートワンピース衣装でリングサイドに立つ姿を公開した。

「素晴らしい試合のラウンドガールができて幸せでした！ 満員の東京ドーム、素晴らしい景色でした！ 会場にお越しくださった方、中継見てくれた方ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝え、ストーリーズでは井上尚弥の勝利後セレモニーで一緒にリングに上がって記念撮影したショットなど盛り上がった様子をアップした。

激闘から一夜明け、3日からは自動車レースSUPER GT富士でレースアンバサダーを務める。移動の様子も写真で伝えた。

ファンやフォロワーからも「ラウンドガール世界一」「伝説の試合に選ばれるってホンッとにスゴいですね」「東京ドームでラウンドガールで立てるの凄い」「綺麗で可愛い」「美ボディ」「可愛い過ぎるよぉ〜」などのコメントが寄せられている。

佐々木は埼玉県出身。全日本空輸（ANA）のグランドスタッフとして勤務時代に東京・原宿でスカウトされ、19年にSUPER GTのレースクイーン「apr Lightning Stars」としてデビュー。最も輝いたグラビアアイドルを選ぶ「記者・編集者が選ぶグラドルアワード2022」にて、MVP（グランプリ）を受賞。23年には1st写真集「いちばん。」を発売。23年に「にしたんグラビアアイドルオーディション」審査員特別賞受賞。24年に「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー'23−'24」受賞。趣味は御朱印集め、旅行、読書。特技は空港アナウンスのモノマネ、ソフトクリームをきれいに巻くこと。身長164センチ。スリーサイズはB85−W60−H90センチ。血液型A。