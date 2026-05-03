資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェで味わう5月限定パフェ特集

旬のフルーツを贅沢に使った華やかなスイーツが楽しめる「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」から、2026年5月限定メニューが登場します。全国各地から選び抜かれた果実を使用したパフェやデザート、爽やかなアイスクリームソーダまで、初夏にぴったりのラインアップが勢ぞろい。銀座で優雅なティータイムを過ごしたい日に注目です♡

5月限定の贅沢パフェ3種

「九州産枇杷のパフェ」

価格：3,400円

まろやかな甘みとやわらかな果肉が魅力の枇杷を主役にした一品。上品でやさしい味わいが広がり、初夏らしいみずみずしさを堪能できます。

「奈良県産“アスカルビー”のストロベリーパフェ」

価格：3,000円

鮮やかな赤色と美しい艶が印象的なアスカルビーをたっぷり使用。香り高く、甘味と酸味のバランスが絶妙で、苺好きにはたまらないパフェです。

「宮崎県産完熟マンゴー“太陽のタマゴ”のロイヤルパフェ」

価格：6,000円※数量限定

宮崎の太陽を浴びて育った完熟マンゴーを贅沢に使用。芳醇な香りと濃厚な甘さ、とろける果肉が楽しめる特別感あふれるロイヤルパフェです。

展開期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

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デザート＆ドリンクも見逃せない

「佐藤錦のチェリーパイ チェリーショコラのアイスクリームとともに」

価格：2,700円

温かなパイの中に、フレッシュの佐藤錦とコンフィチュール、チョコレートクリームを閉じ込めた贅沢なデザート。甘酸っぱさと濃厚さの組み合わせが魅力です。

※カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。

「瀬戸内レモンのタルトシトロン “銀座のはちみつ”のアイスクリームを添えて」

価格：2,700円

瀬戸内レモンの爽やかな酸味と、華やかな香りの銀座産はちみつアイスクリームが絶妙にマッチ。今だけの国産グレープフルーツも楽しめます。

※カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。

「宮崎県産マンゴー“太陽のタマゴ”のアイスクリームソーダ」

価格：1,500円

丁寧に仕上げたマンゴーソーダに、伝統のバニラアイスクリームを浮かべた一杯。見た目も華やかで爽快感たっぷりです♪

展開期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

銀座で味わう旬のご褒美時間

季節ごとに心ときめくメニューを届けてくれる資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ。5月は枇杷、苺、マンゴー、チェリー、レモンなど旬果実の魅力を存分に楽しめる内容となっています。

数量限定メニューもあるので、気になる方は早めの来店がおすすめ。銀座で過ごす上質なご褒美時間をぜひ楽しんでみてください♡