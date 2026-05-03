人気レースクイーンの央川かこ（31）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白＆オレンジのコスチューム姿を披露し、後輩をPRした。

静岡・富士スピードウェイでこの日、開幕したスーパーGT・第2戦に参戦する「TGR TEAM au TOM'S」を応援するauレースアンバサダーの央川は「PRステージとサイン会の間に時間に少しだけギャルパラブースに行きます」と報告。

同チームの白とオレンジのコスチューム・ショットをアップし、「佑ちゃんとらこちゃんがルーキーディヴィジョンに挑戦するので、ぜひ先行投票のご協力お願いします」と新人レースアンバサダーRAアワード先行投票に参加する知念佑、真山桜子へのバックアップを呼び掛けた。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。