3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。感情を抑えた表情、認証用の暗証番号、飲食店が提供する手頃なワインをヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、感情を抑えた表情の描写、デジタル社会に不可欠な秘密の符号、そして料理を引き立てる食卓の定番という、3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを鮮明に描き、共通する音の響きを論理的に特定しましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

う□□らい
ぱ□□ーど
はう□□いん

ヒント：レストランなどがその店の看板として、手頃な価格で提供する飲み物を思い浮かべてみてください。

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正解：すわ

正解は「すわ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すわ」を入れると、次のようになります。

うすわらい（薄笑い）
ぱすわーど（パスワード）
はうすわいん（ハウスワイン）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、微細な心理描写、現代のIT用語、そして飲食の文化という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すわ」という音が、和語の叙情的な表現からカタカナ語の専門用語までを、鮮やかにつないでいます。音の構成を意識することで、普段使い慣れた単語の新しい側面を再認識できたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)