【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字は？ ヒントは料理を引き立てる飲み物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、感情を抑えた表情の描写、デジタル社会に不可欠な秘密の符号、そして料理を引き立てる食卓の定番という、3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを鮮明に描き、共通する音の響きを論理的に特定しましょう。
う□□らい
ぱ□□ーど
はう□□いん
ヒント：レストランなどがその店の看板として、手頃な価格で提供する飲み物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すわ」を入れると、次のようになります。
うすわらい（薄笑い）
ぱすわーど（パスワード）
はうすわいん（ハウスワイン）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、微細な心理描写、現代のIT用語、そして飲食の文化という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すわ」という音が、和語の叙情的な表現からカタカナ語の専門用語までを、鮮やかにつないでいます。音の構成を意識することで、普段使い慣れた単語の新しい側面を再認識できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、感情を抑えた表情の描写、デジタル社会に不可欠な秘密の符号、そして料理を引き立てる食卓の定番という、3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを鮮明に描き、共通する音の響きを論理的に特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□らい
ぱ□□ーど
はう□□いん
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正解：すわ正解は「すわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すわ」を入れると、次のようになります。
うすわらい（薄笑い）
ぱすわーど（パスワード）
はうすわいん（ハウスワイン）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、微細な心理描写、現代のIT用語、そして飲食の文化という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すわ」という音が、和語の叙情的な表現からカタカナ語の専門用語までを、鮮やかにつないでいます。音の構成を意識することで、普段使い慣れた単語の新しい側面を再認識できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)