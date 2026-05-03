俳優の鈴木福さん（21）が5月2日までにインスタグラムを更新。4月29日（よいふくの日）の投稿で、運転免許証を取得していたことを報告しています。



【写真】「運転免許5回目で受かりました」22歳モデルが報告、可愛すぎる免許証写真に大反響

鈴木さんは、「今日は4/29（よいふくの日）ということで良い報告を… 運転免許を取得しました！！」とつづり、運転免許証の写真をアップ。ハッシュタグでは「限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と添えられており、取得免許はAT（オートマティック）車限定免許ではなく、クラッチペダルとギア操作を自分で行うMT（マニュアル）車の免許であることも報告しています。なお、アップした写真では免許証の交付日は2026年4月8日でした。



免許証に使用された写真も注目されました。ユーザーからは「免許証画像、めちゃくちゃ盛れてない？！」「イケメンすぎる」「さすが写真のクオリティ高っ！」などのコメントが寄せられていました。



SNSでは、「おめでとう！！」「あの可愛かった福くんが、運転免許証をとられたなんて」「ちゃんとMT！意外です」「どんな車乗るのかな？」「運転姿も載せてね」などのコメントが寄せられました。