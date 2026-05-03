「ほんっとにイケおじ」井ノ原快彦、街中での自然体モデルショットに反響！「写真集はまだですかぁ？」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは5月1日、自身のInstagramを更新。自然体の魅力溢れるモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】井ノ原快彦、自然体の魅力溢れるモデルショットに反響！
この投稿にファンからは、「本当に絵になりますな」「おしゃれなお写真」「ほんっとにイケおじ」「こーいうラフな写真凄く好きです！」「写真集はまだですかぁ？」「絵になる男だなぁ」「味があっていいね」「小顔で足が長い！」「写真集ぜひお願いします」「日差しに半袖が似合う」「カッコイイ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】井ノ原快彦、自然体の魅力溢れるモデルショットに反響！
「絵になる男だなぁ」井ノ原さんは「フィルムが現像されたようです」とつづり、11枚の写真を投稿。街中で撮影された自然体のモデルショットを披露しました。黒のTシャツにジーンズ、キャップとサングラスをかけたラフなスタイルの井ノ原さん。1枚目では道端に立つ全身ショットで、抜群のスタイルが際立っています。8枚目では日差しの中で空を見上げる姿がかっこいい印象的です。
「ビール飲んでるイノッチかわいい」井ノ原さんは4月30日の投稿でも、「喫茶めぐりと定食屋さんで一杯。駄菓子のパイプで一服」とつづり、自然体の姿を披露。コメントでは、「後ろ姿までカッコイイ」「ビール飲んでるイノッチかわいい」「スタイルよすぎる」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)