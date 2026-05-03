佐々木朗希投手（２４）が２勝目を逃した。２日（日本時間３日）の敵地カージナルス戦に６試合目の登板に臨んだが、序盤からボール先行の苦しい展開を招き、３回にヘレラ、バールソンに連続二塁打を浴びて先制点を許すと、無死二塁から４番・ウォーカーに落ち切らないスプリットをライナーで左翼席に１０号２ランを運ばれた。

あっという間の３失点。フォーシームとスプリット、スライダーの組み立てながら制球難に苦しみ、相手有利なカウントを作って痛打を許す悪循環。球数が増え、あせりの表情が隠せない佐々木にプライアー投手コーチが歩み寄って声を掛けた。前回４月２５日（同２６）のカブス戦は５回４失点の内容ながら打線の援護で初勝利。この日も５連勝中のカージナルスの勢いの前に不安定な投球が続き、最速は２回にウリアスに死球を与えた１５８キロだった。

しかし、４回以降は三者凡退に抑えて落ち着きを取り戻し、６回を５安打、１本塁打、３四死球、３失点で味方の援護のないままに交代。今季最長の６回を投げ切り、１０４球は昨年も含めた最多の球数となった。離脱中のスネルの復帰が近づく中、成長を見せるしかない佐々木がクオリティースタートで何とかローテ生き残りをアピールした。