◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した敵地・カージナルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目まで中飛、二直併殺、空振り三振、空振り三振で快音が響かず、今季ワーストの１４打席連続安打なしとなった。

カージナルスの先発はマイケル・マグリビ投手（２５）。昨年６月に対戦した際には３打数１安打で大谷が二塁打を放っていた。初回先頭の１打席目は、カウント１―１から内角高めのカットボールにやや詰まらされて中飛に倒れた。

朗希は１、２回と２イニング連続で２死一、二塁のピンチを迎えたが無失点の粘投。両軍無得点の３回無死一塁で迎えた大谷の２打席目は外角低めのチェンジアップを必死にはじき返したが、二塁手へのライナーで一塁走者のフリーランドが飛び出して併殺となった。すると３回裏に朗希がウォーカーに１０号２ランを浴びるなど、３連打で３点の先取点を与えて追いかける展開になった。３点を追う６回１死走者なしの３打席目も空振り三振に倒れた。

打線が５回までに４併殺を食らうなど得点を奪えなかった中で、朗希は４回以降は立ち直って３イニング連続の３者凡退。１０者連続アウトで締めくくり、メジャー移籍後最多の１０４球を投げて６回５安打３失点で踏ん張り、今季初のクオリティースタート（ＱＳ）をクリアした。３点を追う８回２死走者なしの大谷の４打席目は３番手左腕・ロメロと対戦したが、空振り三振に倒れた。

試合開始前の時点で、４月２９日、５月１日（同３０日、２日）と直近２試合、１０打席連続で安打が出ずに当たりが止まっていた大谷。本塁打も打者として出場した試合では３試合連続で出ておらず、チームも３連敗中と重苦しい空気となっている。昨季、５月は月間１５本塁打を放つなど大暴れで月間ＭＶＰに輝いたとあって、復調への期待がかかっている。