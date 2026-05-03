100均で千円以上を覚悟…！「見た目も作りも超優秀！」100均とは思えない高クオリティ商品

ダイソーで見つけた、これからの季節に便利なサンダル。世界中で愛される人気キャラがモチーフの可愛いデザインに惹かれて購入したのですが、想像以上にクオリティが高くて驚きました！しっかりとした作りで履き心地も良く、高クオリティな仕上がり。1,000円以上を覚悟したのですが、500円で腰を抜かしました…！

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商品情報

商品名：サンダル（くまのプーさん）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：22cm〜24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810577

100均商品とは思えないクオリティ♡ダイソーの『サンダル（くまのプーさん）』

ディズニー好きさんにはたまらない、とても可愛いサンダルをダイソーで発見しました！

くまのプーさんのデザインが目を惹く『サンダル（くまのプーさん）』という商品です。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

甲部分は左右でデザインが異なるのもこだわりポイント！左にはプーさんの横顔、右にはハニーポットがデザインされています。

さらに、甲部分はプーさんのトレードマークでもある服のレッドカラー、底部分はプーさんをイメージさせるイエローカラーなのも見逃せないポイントです！

サイズは22cm〜24cmで、売り場ではメンズサイズを確認できず、レディースサイズ中心の展開のようです。メンズサイズもあればいいのに…！

甲部分は塩化ビニール樹脂、底部分はEVA樹脂が採用されています。全体の作りが非常に良く、よくある100円ショップのサンダルとは一線を画すクオリティです。

ただ、一見すると水に強そうですが、「濡れた場所で使用しないで」と注意書きがあったので、水辺や雨天時には使用しないほうがよさそうです。

靴専門店やディズニーストアなどで販売されていてもおかしくないレベルの商品なのに、価格はなんと550円（税込）！

1,000円以上を覚悟していたので、値札を見て驚きました。

程よい凹凸がありフィット感良し◎日常の「ちょい履き」に便利！

ソールには足の形に合わせた凹凸や、土踏まず部分の膨らみがあり、フィット感が高められた作りになっています。

程よくサポートがあることで、ちょっとしたゴミ出しやコンビニへのお出かけなど、日常の「ちょい履き」が快適になります。

力を加えても大きくひしゃげず、適度にしなる程度の強度があります。100円ショップのサンダルにありがちな歩きにくさや、底付き感を感じさせない安心感があります。

ただ、アッパー部分が足をしっかり覆うデザインのため、筆者個人としては履き心地がややタイトに感じました。足幅が広めな方や甲が高めの方、サイズが24cmギリギリの方は、ウィズ（足囲）が合うか事前に確認するのがおすすめです。

今回は、ダイソーの『サンダル（くまのプーさん）』をご紹介しました。

「プチプラのサンダルだから履き心地は期待できない…」という100円ショップのサンダルの概念を覆す、クオリティの高いアイテムでした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。