100均の300円収納が神！「置くだけで部屋が片付く」収納力も見た目も満点の隠れ名品

小物や洗濯物などを一時的に入れておく、ちょっとした収納があると便利ですよね。ただ、プラ製のケースはどうしてもお部屋の雰囲気に合わないことも…。そこでおすすめなのが、ダイソーの『収納BOX（ジュート入、丸）』。おしゃれなデザインで見た目はもちろん、収納力抜群で実用性も高いです！300円とは思えません♡

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商品情報

商品名：収納BOX（ジュート入、丸）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480736150

生活感のある物をおしゃれに収納！ダイソーの『収納BOX（ジュート入、丸）』

小物や洗濯物などを一時的に入れておくための、ちょっとした収納があると便利ですよね。ただ、プラスチック製のケースだとどうしても味気なく、お部屋の雰囲気に合わないのが気になるところ…。

そんなことを思いながらダイソーをパトロールしていると、良さそうな商品を発見！『収納BOX（ジュート入、丸）』をご紹介します。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。

ジュートを編み込んだ、ナチュラル感あふれるストライプ柄のデザイン。手作り品のような雰囲気があり、お部屋のインテリアにも馴染みやすいです。

分厚い素材で張りがあり、100円ショップの商品とは思えないほど、しっかりとした高級感のある質感です。

縁の部分にはワイヤーが入っており、口を開いたままキープできる設計。中身を出し入れしやすく、形が崩れにくいのが嬉しいポイントです。

内側はビニールコーティングのような質感になっているため、万が一汚れがついてもサッと拭き取ることが可能。常に清潔に保てます。

ランドリーバスケットや小物入れにちょうどいいサイズ！

ランドリーバスケット、おもちゃ入れ、ちょっとした小物置きなど、家中のあらゆる場所でマルチに使える万能なサイズ感です。

高さがある円柱型なので、大判のバスタオル2枚が余裕で入りました。

かさばるぬいぐるみも、複数個すっぽりと収まります。生活感を隠してくれるので、出しっぱなしにしておいても違和感がありません。

洗濯物を取り込んだ後のとりあえず置きや、急な来客時の荷物隠しなど、忙しい大人の強い味方になってくれますよ。

今回は、ダイソーの『収納BOX（ジュート入、丸）』をご紹介しました。

おしゃれなデザインで収納力もあるので、インテリアの一部として見せる収納をお探しの方におすすめです！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。