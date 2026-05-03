100均でめっちゃいいの見つけた！負担も軽減できて大助かり！気軽に使える安全対策グッズ

夜道の散歩、飼い主がライトを持っていても、肝心のわんちゃんが暗闇に紛れてヒヤッとしたことはありませんか？猛スピードで通り過ぎる自転車から、大切な愛犬を守りたい！そんな願いを叶える安全グッズをセリアで発見。アクセサリー感覚で使えるキラキラタグなら、負担も少なくスマートに安全対策ができますよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄

価格：￥110（税込）

対応サイズ（リード幅）：約10〜15mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446036845

大切な愛犬の安全対策に！セリアの『リード用キラキラタグ』

夜道の散歩、飼い主がライトを持っていても、肝心のわんちゃんが暗闇に紛れてしまうことはありませんか？自転車が猛スピードで通り過ぎ、ひやっとすることもあります。

安全対策の1つとして、セリアの『リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄』という商品を購入してみました。

筆者が訪れた店舗では、ペットグッズ売り場に陳列されていました。

光を反射する素材が使用されたペットの安全対策グッズ。暗い場所での視認性が高まるため、車や自転車から気づかれやすくなり、夜道の安全対策として重宝しそうです。

リードやハーネスに直接巻き付けて固定するタイプ。歩くたびに揺れてワンちゃんの体に当たったり、音を立てたりしにくいため、負担が少ない状態で使用できそうです。

愛らしい肉球型のデザインなのも、毎日楽しく対策できるポイント。「うちのわんちゃん」と書かれていてほっこり温かい気持ちになります！

デザインが凝っているので、機能性だけでなく、お散歩バッグやハーネスのちょっとしたアクセントにもなります。

ちなみに、筆者が購入した際は肉球型と骨型の2種類を確認できました。

スナップボタンで留める仕様になっており、着脱が簡単。金属パーツを使わないことで、リード自体を傷つけにくいのも嬉しいポイントです。

わんちゃんを驚かせることなくアクセサリー感覚で安全対策ができる！

リード幅が約10〜15mmのリードに対応しています。リードを挟むようにして、スナップボタンで留めるだけで取り付けが完了！

従来のチャーム型のように揺れたり、これ自体がライトのように光ったりしないので、わんちゃんを驚かせることがないのがGOOD◎怖がりなわんちゃんでも安心して使えるのが気に入りました。

今回は、セリアの『リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄』をご紹介しました。

アクセサリー感覚で取り入れられて、可愛く安全対策ができて便利です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。