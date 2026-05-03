100均でめっちゃいいの見つけた！負担も軽減できて大助かり！気軽に使える安全対策グッズ
商品情報
商品名：リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄
価格：￥110（税込）
対応サイズ（リード幅）：約10〜15mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4978446036845
大切な愛犬の安全対策に！セリアの『リード用キラキラタグ』
夜道の散歩、飼い主がライトを持っていても、肝心のわんちゃんが暗闇に紛れてしまうことはありませんか？自転車が猛スピードで通り過ぎ、ひやっとすることもあります。
安全対策の1つとして、セリアの『リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄』という商品を購入してみました。
筆者が訪れた店舗では、ペットグッズ売り場に陳列されていました。
光を反射する素材が使用されたペットの安全対策グッズ。暗い場所での視認性が高まるため、車や自転車から気づかれやすくなり、夜道の安全対策として重宝しそうです。
リードやハーネスに直接巻き付けて固定するタイプ。歩くたびに揺れてワンちゃんの体に当たったり、音を立てたりしにくいため、負担が少ない状態で使用できそうです。
愛らしい肉球型のデザインなのも、毎日楽しく対策できるポイント。「うちのわんちゃん」と書かれていてほっこり温かい気持ちになります！
デザインが凝っているので、機能性だけでなく、お散歩バッグやハーネスのちょっとしたアクセントにもなります。
ちなみに、筆者が購入した際は肉球型と骨型の2種類を確認できました。
スナップボタンで留める仕様になっており、着脱が簡単。金属パーツを使わないことで、リード自体を傷つけにくいのも嬉しいポイントです。
わんちゃんを驚かせることなくアクセサリー感覚で安全対策ができる！
リード幅が約10〜15mmのリードに対応しています。リードを挟むようにして、スナップボタンで留めるだけで取り付けが完了！
従来のチャーム型のように揺れたり、これ自体がライトのように光ったりしないので、わんちゃんを驚かせることがないのがGOOD◎怖がりなわんちゃんでも安心して使えるのが気に入りました。
今回は、セリアの『リード用キラキラタグ うちのわんちゃん柄』をご紹介しました。
アクセサリー感覚で取り入れられて、可愛く安全対策ができて便利です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。