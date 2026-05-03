こんなのあり？！「絶対あると思ってたモノがない…」想定外だった100均の旅行用品

ダイソーのレインボーカラーのネームタグは、落ち着いたカラーで大人も使いやすく、スーツケースの目印として大活躍。頑丈な素材と簡単装着で実用性も抜群です。また、名前を書き込まないという新発想が魅力で、防犯面にも配慮された今どきのスマートな使い方ができる注目のグッズです。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：ネームタグ（レインボー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480614526

想定外のデザイン！ダイソーのトラベルグッズ

先日ダイソーで「これは便利そう！」と手に取ったのに、よく見たらちょっと意外な仕様だった…そんな想定外も含めて楽しめるアイテムを見つけました。

それがこの『ネームタグ（レインボー）』です。

まず目を引くのは、やさしいトーンのレインボーカラー。いわゆる原色の派手な虹色ではなく、少し落ち着いた色味なので大人でも取り入れやすいのがポイントです。

シンプルなスーツケースやバッグに付けるだけで、さりげないアクセントになってくれます。

取り付けはスナップボタン式でとても簡単。パチンと留めるだけなので、忙しい旅行前でもストレスなく準備できます。

そして何より便利なのが、目印としての役割。空港のターンテーブルや荷物置き場でも、自分のバッグをすぐに見つけられるのは大きなメリットです。

￥110（税込）とは思えないタフさ！ダイソーの『ネームタグ（レインボー）』

素材は布製ベルトのような質感ながら、しっかりとした作りで耐久性も十分。実際に触ってみると伸びにくく、重たいスーツケースに取り付けても安心感があります。

ただし、ここでひとつ注意点。このアイテム、ネームタグと名前がついているものの、実は名前を書き込むスペースはありません。

最初は驚きましたが、これはむしろ今の時代に合った仕様かもしれません。個人情報をあえて外に出さず、あくまで自分のものだと識別するためのアイコンとして使えるのは、防犯面でも安心です。

旅行のお供としてはもちろん、普段使いのバッグにつけて自分らしくカスタマイズするのもおすすめ。推しカラーとして取り入れるなど、楽しみ方は自由自在です。

今回はダイソーの『ネームタグ（レインボー）』をご紹介しました。

名前を書かないネームタグという新しい発想。ダイソーらしいユニークさと実用性を兼ね備えた、思わず誰かに教えたくなるアイテムでした。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。