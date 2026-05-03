能登半島地震からまもなく2年4か月が経過し、なりわいの再建が進む一方、今も事業を始められないという被災者もいます。なりわい再建に活用できる補助金の現状と課題はどのようになっているのでしょうか。

【被災地のなりわい再建の現状】

石川県によりますと、能登6市町で営業が再開できた事業者の割合は2月1日現在で、88%まで回復しているということです。しかし、本格的な営業再開は72%に留まっていて、特に被害が大きかった珠洲市や輪島市では半分程度しか再開できていないのが現状です。

営業再開への大きな壁となっているのが、「資金」の問題です。

県では被災した事業者たちがなりわいを再建できるよう、新たなチャレンジを支援する補助金や施設や設備の復旧を支援する補助金など、用途に合わせた5つの補助金の制度を設けています。これらの補助金を活用するためにさまざまな手続きが必要ですが被災者はどのようなことを感じているのか、現地の声を取材しました。

建物の中にできた大行列。

4月10日、グランドオープンを果たした輪島市町野町の仮設商店街「まちのテラス」です。

4つの店舗が入っていますが、その内の1店舗はグランドオープンを迎えても店舗の中に調理器具などはあまりありません。

グランドオープンを10日後に控えた4月1日、店内はがらんとしたままで、営業を再開できる状況ではありませんでした。

山下祐介さん「ここが厨房という形を今予定しているんですけれども、見ての通りまだ何もほとんど入っていない状況ですけれども」

山下さんが輪島市大野町で営んでいたベーグル店は震災で全壊となりました。

現在は「まちのテラス」での再建を目指していますが、オーブンや発酵機などの

調理器具を買い揃えるための資金の調達が再建へのネックとなっています。

山下祐介さん「補助金のいろんな通知がないと、金融機関からもちょっと融資がなかなかできないって言われる。ここがはがゆいところで、そうなってくると、いよいよ、だったら通知書類早く欲しいですとか、そういうことになってくるので、補助金の制度と融資の話っていうのが2つやっぱりあるので、そこがちょっとはがゆい」

山下さんは現在、国や県の補助金を申請していますが、

・書類作成の煩雑さ

・補助金の交付決定までの時間の長さ

これらによって金融機関から融資を受けることができず、調理器具を買い替えられない状況が続いています。

山下祐介さん「お金がないから補助金の申請をするのであって、だからこそむしろ先に欲しいんだっていう、早く欲しいんだっていう、補助金が後から入ってくるからどうしても融資が必要であるってことになるんだけれども、そこから変わってくれれば一番良いのになあという声はこれは本当に私の周り含めてすごく多く聞く」

一日も早い山下さんの店舗の再開を仮設商店街の店主たちも心待ちにしています。

吉野屋・吉野博司さん「4つ揃ってまちのテラスだと自分も思ってますし、ベーグル店がオープンすれば町野の地域も少しずつ活気が湧くっていうか、皆さん待ってると思うんで、本当に楽しみです」

山下さんは、仮設商店街での夏前の開店を目指しています。

一方、様々な人たちの力を借りて4月8日、新たな店舗での再建を果たした飲食店があります。

七尾市和倉町で約50年間続いている中華料理店「北京」です。

北京・板垣道久さん「持続化補助金は、商工会議所の人たちに手伝ってもらって、なりわい再建支援補助金はハウスメーカーさんが全部やってくれてるので、助かりました」

震災で店舗兼住宅は半壊と判定され、公費解体を終えた北京は地元の常連客らの熱い要望もあり、同じ場所に再建することを決めました。

北京・板垣道久さん「補助金を使用しないと多分再建できないので、多分銀行からお金も多分借りれないと思うので、なりわい再建支援補助金があることによって多分多少は借りやすくはなったと思う」

板垣さんは、ハウスメーカーや金融機関の担当者が熱心に補助金の申請をサポートしてくれたこともあり、早期に店舗の再建までこぎつけられましたが、周囲には震災前の状況まで戻れた人がほとんどいないと話します。

北京・板垣道久さん「補助金申請には複雑な手続きとかもあってなのか、あと業者がいなかったりとかで多分進まないのかなぁっていう気はします。いろんな人の力を借りてやるしかないので、いろんな所行って話聞くしかないと思うんですけど」

和倉温泉の賑わい創出のためにも、板垣さんは他の店舗の早期再建を望んでいます。

北京・板垣道久さん「使える補助金は全部使って、再建を早くしてほしいですね」

石川県は、なりわいの再建に向けて広く補助金を活用してもらいたいと、能登に職員を常駐させるなどプッシュ型と呼ばれる支援を拡充させています。

経営支援課・山出光司課長「書類申請とか、あとは必要な書類も極力簡略化すると共にですが、能登空港の所に能登の事業者支援センターというのを設けまして、そこに県の職員を常駐させまして、いわゆる補助金申請の書き方であるとか、申請の仕方というのを１社１社当然異なりますので、それに寄り添った形でできるような体制を整えたところ、発災から２年4か月たちましたけれども、ようやく今、現在そういった声も少なくなってきているのかなというのは感じております」

行政による伴走型の支援が加速する中、一日も早いなりわいの再建に向けスピード感と柔軟な運用が引き続き求められています。

被災者からは、申請に必要な書類が多いという声が多く聞かれます。見積もりや図面だけでなく、登記の名義など数が多いだけでなく、補助金によっても必要な書類が違い、非常に煩雑かつ複雑だと話していました。

また、そういった話が広がり、県内でも高齢者の多い能登地区では補助金の申請に二の足を踏む人もいるということです。

県では、職員を派遣するなどプッシュ型の支援を開始した2024年10月以降、申請の増加に対応するため、能登空港内に支援センターを設けて常時相談を受け付けるほか、能登各地の支援機関や市役所などで出張個別相談会も行っています。

また、2025年7月からは輪島市や珠洲市の商工会議所内でも中小企業診断士や行政書士などの専門家が無料で申請書類の作成をサポートしています。

被災者の中には、補助金の種類も多いことから、自分がどの補助金を活用できるのか分からず、何を申請すればいいかという相談も多いということです。

県もまずは気軽に相談に来てほしいと呼び掛けています。相談には予約が必要となることが多いため、県のホームページなどを確認してください。