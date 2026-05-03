「スーパーヒーロー夏祭り2026」パワーアップして2年ぶり開催!
8月1日〜12日の12日間、東京ドームシティ プリズムホールにて「スーパーヒーロー夏祭り2026」の開催が決定した。
例年開催している「Wヒーロー夏祭り」について、今年は「PROJECT R.E.D.」も加わり「スーパーヒーロー夏祭り2026」として2年ぶりに開催。例年、歴代のヒーローが集結し、大盛り上がりを見せる本イベントでは、現在放送中の「仮面ライダーゼッツ」「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」、そして今年2月に放送終了し、1年間の放送を終えた「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の出演に加え、豪華ヒーローが揃い踏みで登場する。
アクションショーやヒーロー達によるダンスショー、夏祭りの風物詩“和太鼓”を使ったプログラムは今年も開催予定。歴代人気の各プログラムがパワーアップして目白押しで展開予定とのこと。その他のコンテンツやイベントの詳細、またチケット情報は6月に解禁予定。
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映AG・東映
例年開催している「Wヒーロー夏祭り」について、今年は「PROJECT R.E.D.」も加わり「スーパーヒーロー夏祭り2026」として2年ぶりに開催。例年、歴代のヒーローが集結し、大盛り上がりを見せる本イベントでは、現在放送中の「仮面ライダーゼッツ」「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」、そして今年2月に放送終了し、1年間の放送を終えた「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の出演に加え、豪華ヒーローが揃い踏みで登場する。
アクションショーやヒーロー達によるダンスショー、夏祭りの風物詩“和太鼓”を使ったプログラムは今年も開催予定。歴代人気の各プログラムがパワーアップして目白押しで展開予定とのこと。その他のコンテンツやイベントの詳細、またチケット情報は6月に解禁予定。
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