ラブリ、第2子出産を報告 手繋ぎショットも公開「どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみ」
【モデルプレス＝2026/05/03】モデルのラブリ（36）が5月3日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を報告した。
【写真】第2子出産の36歳モデル、産まれたばかりの赤ちゃんと手繋ぎ
ラブリは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に」と家族とともにその瞬間を迎えたことを明かした。
また「その姿を見てはさらに忘れないように」と第2子の小さい手が人差し指を握るショットを添えながら「10ヶ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こうして動いてたのねと眺めるたび、それはそれはゆっくりと実感。どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみです」と期待した。
「多くのメッセージもたくさんいただきありがとうございました。この場を借りてご報告させていただきます」とファンへの感謝もつづっている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第2子出産の36歳モデル、産まれたばかりの赤ちゃんと手繋ぎ
◆ラブリ、第2子出産を発表
ラブリは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に」と家族とともにその瞬間を迎えたことを明かした。
「多くのメッセージもたくさんいただきありがとうございました。この場を借りてご報告させていただきます」とファンへの感謝もつづっている。
◆ラブリ、2019年に結婚 2020年に長女出産
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】