SixTONES田中樹、キンプリ高橋海人・永瀬廉＆Number_i平野紫耀からの呼ばれ方告白「あれ可愛いからな」
【モデルプレス＝2026/05/03】SixTONESの田中樹と松村北斗が、5月2日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。先輩や後輩との関係性を語った。
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先日、オリエンタルラジオの藤森慎吾を「慎吾」と名前で呼んでいることを明かしていた田中。後輩との会話では、「普通の会話でタメ口とか呼び捨ての方がピキッときちゃう」と厳しい上下関係があると口にした。しかし一方で、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と永瀬廉、Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀の名前をあげると「あの辺は『樹〜』って呼んでくるの。でもあれ可愛いからな！」と後輩ではあるものの、呼び捨てで呼ばれても可愛げがあると感じていると告白した。
また田中は「後輩とか年下とはいえ、同じ時代にジュニア時代を過ごした同志感もある」と仲間のような感覚も強く、嫌な気持ちは少ないと説明。松村も「すごい子たちにさ『樹』とか親しみ込められるとさ『うっす』って感じになるよね」と後輩でありつつも先にデビューしているグループのメンバーゆえに「すげえじゃん」と感じていることを明かし「俺もあの辺一帯『ほくてぃ』って呼ばれてる」と愛称で呼ばれているとも明かした。
さらに田中は先輩へのタメ口についてもコメント。「浜ちゃんとかにやるのよ。タメ口ツッコミ」と「ハマダ歌謡祭◆オオカミ少年（※◆は星マーク）」（金曜よる7時〜）で共演しているダウンタウンの浜田雅功の名前をあげた。「うわそれはないわ！」「ちょっと浜田さんうるさい」などと浜田へツッコミを入れると「浜田さんめっちゃ笑ってくれる」と関係性があるゆえ、楽しんでくれていると口に。しかし浜田から“タメ口”を指摘されてしまうことがあれば「ちょっとちびっちゃわない？」と圧倒されてしまうとも語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES田中樹、後輩からの呼ばれ方とは
先日、オリエンタルラジオの藤森慎吾を「慎吾」と名前で呼んでいることを明かしていた田中。後輩との会話では、「普通の会話でタメ口とか呼び捨ての方がピキッときちゃう」と厳しい上下関係があると口にした。しかし一方で、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と永瀬廉、Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀の名前をあげると「あの辺は『樹〜』って呼んでくるの。でもあれ可愛いからな！」と後輩ではあるものの、呼び捨てで呼ばれても可愛げがあると感じていると告白した。
◆SixTONES田中樹、ダウンタウン浜田雅功との関係性告白
さらに田中は先輩へのタメ口についてもコメント。「浜ちゃんとかにやるのよ。タメ口ツッコミ」と「ハマダ歌謡祭◆オオカミ少年（※◆は星マーク）」（金曜よる7時〜）で共演しているダウンタウンの浜田雅功の名前をあげた。「うわそれはないわ！」「ちょっと浜田さんうるさい」などと浜田へツッコミを入れると「浜田さんめっちゃ笑ってくれる」と関係性があるゆえ、楽しんでくれていると口に。しかし浜田から“タメ口”を指摘されてしまうことがあれば「ちょっとちびっちゃわない？」と圧倒されてしまうとも語った。（modelpress編集部）
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