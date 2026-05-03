d’Alba×SEA ROOM LYNN限定セット登場！美しさを纏う特別コラボ特集

ライフスタイルブランドSEA ROOM LYNNと、韓国発プレミアムヴィーガンスキンケアブランドd’Albaが待望のコラボレーション。ファッションとビューティー、ふたつの“自然体の美しさ”が重なり、日常を少し特別にしてくれる限定セットが誕生しました。2026年4月28日（火）より公式ECサイト、5月1日（金）より全国店舗で発売。数量限定のため早めのチェックがおすすめです♡

美意識が高まる注目コラボの魅力

今回のコラボは、「頑張りすぎなくても、自分を好きでいられること」がテーマ。

SEA ROOM LYNNらしいナチュラルで洗練されたファッションに、d’Albaの上質なスキンケアを組み合わせた、毎日を心地よく彩る内容です。

「Mermaid line cup-in camisole dress」は、d’Albaのトーンアップサンクリームから着想を得たやわらかなカラーリングが魅力。素肌になじみ、自然な透明感を演出してくれます。

「Back Ribbon Off-Shoulder Gathered Dress」は、d’Albaを象徴するイエローを再構築した一着。軽やかなフリルやバックリボンが華やかで、上品さも感じさせる主役級ドレスです。

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数量限定セットラインナップ

SRL d’Alba キャミドレスPACK

価格：19,800円（税込）

内容：

・マーメイドラインカップinキャミドレス

カラー：オフホワイト／ブラック／シュガーピンク／ミント／ラベンダー（サイズ：S／M）

・Logoフリルポーチ

・Logoヘアクリップ

・コラボ限定オリジナルショッパー

・d’Alba限定キット4点

SRL d’Alba オフショルリボンドレスPACK

価格：27,500円（税込）

内容：

・Back Ribbonオフショルギャザードレス

カラー：ホワイト／クリーム（サイズ：S／M）

・Logoフリルポーチ

・Logoヘアクリップ

・コラボ限定オリジナルショッパー

・d’Alba限定キット5点

SRL d’Alba MOOD PACK

価格：6,490円（税込）

内容：

・Logoフリルポーチ

・Logoヘアクリップ

・コラボ限定オリジナルショッパー

・d’Alba限定キット3点

※今回はSET販売のみとなります。予めご了承ください。

春夏の毎日にときめきをプラス

洋服を選ぶ楽しさと、自分をいたわるスキンケア時間。その両方を叶えてくれるd’Alba×SEA ROOM LYNNの限定コラボは、忙しい毎日にそっと寄り添ってくれる特別な存在です。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。数量限定なので、気になる方は発売日にぜひチェックしてみてください♪