「どうして専業主婦の友達のほうが、私より遺族年金が多いの？」――長年、夫と肩を並べて働き、保険料を納め続けてきた67歳の女性。しかし、夫の急逝後に知らされたのは、共働きゆえの「残酷な逆転現象」でした。一生懸命働いた人ほど損をする？ 年金制度の今と今後を含めて、CFPの松田聡子氏が解説します。

共働きで頑張ったのに…67歳女性を襲う不安「遺族年金、たったこれだけ？」

千葉県在住の玉川泰子さん（67歳）は、夫を亡くして半年が過ぎた初秋のある日、親友の西尾七恵さん（67歳）を自宅に招きました。

泰子さんは、2歳年上の夫と長年共働きをしてきました。夫は営業職、泰子さんは事務員として、必死に働きながら子育てをし、マイホームを購入。65歳以降、夫婦の年金収入は合わせて月32万円ほど。生活に困ることもなく、貯蓄も2,000万円あります。

子ども二人はすでに神奈川県と愛知県で独立しており、穏やかな老後が続くはずでした。ところが、克典さんが急逝。泰子さんは、突然ひとりの人生を歩むことになったのです。

遺族年金の手続きのために年金事務所を訪れ、今後受け取れる年金額を確認した泰子さんは、思わず言葉を失いました。自分の年金と遺族厚生年金を合わせた月額は、約16万円。克典さんが生きていたときの、ほぼ半分だったからです。

「嘘……これしかもらえないの？」

専業主婦の友人のほうが遺族年金が多いという、やりきれない現実

そんな泰子さんの心をさらに掻き乱したのは、自宅に招いた同級生、七恵さんとの「年金トーク」でした。元会社員で独身の七恵さんは、年金13万円では足りず、今は無理のない範囲のスーパーのパートで生活費を補っています。

お茶を飲みながら、泰子さんはつい愚痴を零しました。

「ねぇ、遺族年金ってすごく少ないのよ。驚いたわ」

それに頷いた七恵さんは、共通の同級生・朋代さんのことを話し始めました。

「遺族年金といえば、朋代ちゃん、旦那さんが亡くなってから、遺族年金と自分の年金で月20万円以上あるって言ってたわよ。旅行に行ったりしているみたい」

朋代さんは結婚後ずっと専業主婦。朋代さんの夫は上場企業の管理職を務めた人で、3年前に亡くなっていました。

七恵さんの言葉に、泰子さんは苦い思いがこみ上げてきました。

「朋代ちゃんは一度も保険料を払ったことがないのに……私たちは何十年も働いて、自分の保険料だってずっと払い続けてきた。それで受け取る年金は私たちのほうが少ないなんて、なんだか……バカみたいじゃない？」

長い間働いて年金の保険料を払い続けてきた二人は、「報われないわね」と、やりきれない気持ちで顔を見合わせました。

遺族年金は「昭和モデル」でつくられた制度――逆転現象が起きる理由

泰子さんと七恵さんが感じた「やりきれなさ」は、単なる感情論ではありません。実際に、働いて保険料を納め続けた人よりも、専業主婦だった人のほうが、年金の額が多くなるケースがあるのです。特に泰子さんと朋代さんが受け取っている遺族年金は、保険料を払ってこなかった人が多く受け取れる仕組みになっています。

亡くなった夫が会社員や公務員だった場合は、妻は遺族厚生年金を受け取れます。遺族厚生年金の額は、夫の老齢厚生年金（報酬比例部分）の4分の3が基準となるため、夫の収入が高かった朋代さんのような場合は、その額も大きくなるのです。

泰子さんのように自分の老齢厚生年金がある場合、遺族厚生年金は全額上乗せされるわけではありません。まず自分の年金が全額支給され、遺族年金の額がそれを上回る場合に、その差額だけが加算される仕組み（併給調整）です。自分の老齢厚生年金が高いほど、受け取れる遺族厚生年金は少なくなる、あるいはゼロになる場合もあります。

一方、専業主婦だった朋代さんには、自分の厚生年金がありません。そのため、夫の遺族厚生年金を全額受け取れます。自分の老齢基礎年金と合わせると、受取額が共働きだった妻を上回るケースもあるのです。

なぜ、このような仕組みになっているのでしょうか。この遺族年金や、専業主婦の保険料を免除する「第3号被保険者制度」は、高度経済成長期の「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という標準世帯モデルを前提に設計されました。稼ぎ頭の夫が亡くなれば、収入源を失った妻は生活が立ち行かなくなります。経済的に弱い立場の専業主婦を守ることが制度の目的でした。

しかし、時代は変わり、今や共働き世帯は専業主婦世帯を大きく上回っています。制度の設計と社会の実態のズレが、「不公平」という批判につながっています。実際に2026年現在、ようやくこの制度の縮小や見直しに向けた議論が本格化しています。

【FPからのアドバイス】働いてきたことは、決してマイナスではない

泰子さんの気持ちはよく理解できます。しかし、FPの立場から申し上げると、「遺族年金の額だけ」を比べて損得を判断するのは、少し視野が狭いかもしれません。

泰子さんには2,000万円の貯蓄があります。これは現役時代に働き続けたからこそ積み上げられた財産です。専業主婦として夫の収入だけに頼ってきた場合、同じ水準の貯蓄ができたとは限りません。遺族年金の月額だけを比べれば朋代さんが多く見えますが、生涯を通じた収入・資産の全体像で見れば、泰子さんが不利ということにはならないでしょう。

月16万円の年金収入で生活費が少し足りない場合でも、2,000万円の貯蓄から少しずつ取り崩すことは十分に現実的な選択です。ただし、2026年現在、物価高は深刻です。2,000万円をすべて預金に置いたままだと、お金の価値は目減りし続けます。

そこで、運用で年利2〜3％程度を目指すと、資産の「寿命」を延ばせる可能性があります。たとえば、資産の半分程度を個人向け国債や、NISAでリスクが低めのバランスファンドなどへ振り分けるのも一案です。

いずれにしても、夫が亡くなっても暮らしていける経済的基盤があること自体が、泰子さんが働いてきたことの最大の成果です。年金額という「制度」に振り回されず、自力で掴み取った「自立」こそが、これからの自由な生活を支える何よりの強みになるはずです。

松田聡子

CFP®