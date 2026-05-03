◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2026年5月2日 セントルイス）

ドジャース・佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回104球を投げて5安打3失点、4奪三振3四死球で、3点ビハインドの状況で降板した。

初回、2回はいずれも2走者を背負いながらも、ピンチで空振り三振を切り抜けていたが、3回につかまった。先頭のヘレラにボールが先行。カウント3―1から左翼線二塁打を許すと、続くバールソンにもボールが続き、2―1から右翼線に先制二塁打を浴びた。さらに、4番のウォーカーには甘く入ったスプリットを捉えられ、左越えの2ランを被弾した。

しかし、4回以降は立ち直り、中盤の3イニングはパーフェクト。メジャー移籍後最多の104球、同最長タイの6回を投げ、今季初のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を果たした。

佐々木は前回4月25日のカブス戦で今季初勝利をマーク。試合前の時点で今季5試合に登板（いずれも先発）し、1勝2敗、防御率6.35となっている。

チームの先発投手陣では、左肩の疲労の影響で出遅れているサイ・ヤング賞2度の左腕スネルが、今月中旬の復帰を目指してリハビリを進めている。佐々木は好投で自身を勢いづけたいマウンドだった。2戦連続の白星はならなかったが、次回につながる内容だった。