ロバート馬場、簡単レシピで“沼る”トマトクリームパスタ 反響相次ぐ「飽きがこない」「簡単なのにおいしそう」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が3日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「フライパン1つ【トマトクリームパスタ】99％が沼る簡単で絶望的に旨いレシピ」と題した動画をアップした。
【動画】“沼る”トマトクリームパスタレシピ
概要欄では「今回は「トマトクリームパスタ」を作りました。家庭にある食材＆ワンパンなのに誰でもプロ級な仕上がりになるぐらい簡単なレシピですので、ぜひ試してみてください♪」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「こういうのが一番飽きがこなくていい」「簡単なのにものすごくおいしそう」「フライパンひとつで楽ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】“沼る”トマトクリームパスタレシピ
概要欄では「今回は「トマトクリームパスタ」を作りました。家庭にある食材＆ワンパンなのに誰でもプロ級な仕上がりになるぐらい簡単なレシピですので、ぜひ試してみてください♪」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「こういうのが一番飽きがこなくていい」「簡単なのにものすごくおいしそう」「フライパンひとつで楽ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。